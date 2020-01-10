Почему именно миллениалам так нравится минимализм

"Новый год, новые намерения: многие относят к ним освобождение от хлама и решение наконец обходиться малым", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Жизнь в стиле минимализма довольно хорошо подходит к нашему духу времени, - отмечает журналистка Сабине Винклер. - (...) Отказ от вещей многие наши ровесники воспринимают как своего рода обещание счастья. Возможно, ограничившись только самым важным во всех сферах жизни, можно сделать ее проще. (...) Не только молодое поколение Z, то есть те, кто родился в конце 1990-х и начале 2000-х, делает ставку на экологичность. Также и для чуть более взрослых миллениалов эта тема играет крайне важную роль".

"Так как они переживают разгар своей профессиональной жизни, должны совмещать семью, личную жизнь и работу, осознанное выступление за экологичную среду и лучший климат проявляется не в демонстрациях за климат, а скорее в будничном образе жизни".

Футуролог Лена Папасаббас из Института изучения будущего во Франкфурте считает, что это не кратковременный ажиотаж. Минимализм будет одним из трендов нашего общества в будущем.

"Будь то дизайн в моде или внутренней отделке жилья, домашний шкаф с одеждой, порядок в квартире в целом, финансы, музыка или даже наша цифровая среда - минимализм везде считается лучшим выбором. Возможно, потому что хаос и беспорядок ассоциируются с отрицательными чертами. Тот, кто неряшлив, пользуется в нашем структурированном мире меньшим успехом, работает менее эффективно - таково всеобщее представление".

В своей крайней форме минимализм как стиль жизни проявляется в тенденции, которая давно существует в США и теперь пришла в Европу. Речь идет о фругализме: "ты живешь крайне минималистично, работаешь и экономишь так сильно, что в 30 или 40 лет можешь выйти на пенсию - и наслаждаться оставшейся частью жизни. Заманчивая перспектива", - отмечает издание.

"При этом главное, что это движение видит в своем стиле жизни не лишения, а осознанное решение, возможность жить лучше и свободнее от навязчивого потребления", - говорит футуролог Папасаббас.

"Фругалисты, например, пытаются также производить минимальное количество мусора и в целом во всем жить более экологично. (...) На просторах Всемирной паутины можно найти еще одно объяснение тому, почему мы симпатизируем минимализму. В мире, который становится все более сложным, минимализм дает нам четкую схему, в которую нужно лишь просто вписать себя".

"За такой жизненной позицией стоит миллиардный бизнес. Книги, подкасты, сериалы, тренинги, помощь по наведению порядка. Часто пионером минимализма считают также и основателя Apple Стива Джобса. Однако его жизненной позицией скорее руководила мысль: "Лучше не имей ничего, если не можешь иметь лучшее". Эта мысль отражается и в современном дизайне продукции Apple. Так минимализм в некотором смысле стал своего рода вызовом благосостояния. И это парадоксально", - отмечает автор статьи.

"Многие также придерживаются простого правила: "Никогда не владей более чем 100 вещами". Это соответствует объему вещей в немецком доме около 100 лет назад. Сегодня, по данным статистического ведомства, дом в Германии наполняют около 10 тыс. вещей. В США их и вовсе 300 тыс. Поэтому для многих минимализм сопутствует критике капитализма. Это еще одна тема, которая сегодня беспокоит многих людей, особенно молодежь".

"Здесь у футурологов тоже есть весьма убедительное объяснение: миллениалы скорее расположены к нематериальным символам статуса, например, к путешествиям и другим впечатлениям. Поэтому они, например, меньше беспокоятся о своей старости (...)", - говорится в публикации.

"В конечном итоге минимализм также вызывает вопрос о том, действительно ли он делает нас счастливыми, упрощает ли он жизнь и действительно ли обладание меньшим количеством вещей дает нам больше свободы. Ведь многие ограничения могут сделать нашу жизнь и более сложной, как бы парадоксально это ни было".

Минимализм, заключает журналистка, в некотором смысле является иллюзией. "То, от чего ты можешь отказаться или нет, решаешь не ты один, но также твое окружение и работа", - указывает Винклер.

"К тому же в желании жить минималистично мы немного обманываем сами себя: в то время как мы хотим обладать все меньшим количеством вещей, процветает экономика совместного потребления", - пишет Die Welt.