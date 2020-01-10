Ужасная надежность Владимира Путина

"Прошли времена, когда над Россией посмеивались как над региональной державой: в международной политике Путин сегодня успешнее США и Евросоюза. С чем это связано?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"Если в субботу Меркель и Путин будут говорить в Кремле о Ливии, Ближнем Востоке, Сирии, а также об Украине, то это можно вполне расценивать как успех российской дипломатии, - считает журналистка Алисе Бота. - Нравится это кому-то или нет, но этот вид дипломатии, под которой понимается чистая политика интересов, сегодня достаточно эффективен. Пока европейцы кажутся слишком загруженными, США уходят с Ближнего Востока и одновременно все же не уходят, пока Конгресс узнает о ближневосточной политике Трампа из Twitter, письмо министерства обороны США, предусматривающее вывод войск из Ирака, опровергается, Владимир Путин отправляется в тур. Он встречается с Асадом в Сирии во время посещения российских войск, пожимает руку Эрдогану во время торжественного открытия газопровода "Турецкий поток", проводит телефонные переговоры с Макроном, планирует в скором времени встретиться с Ас-Сиси в Египте - это будет двенадцатая встреча за шесть лет".

"Одним словом, вакуум, которые оставляют американцы на международной арене, россияне умело заполняют. Как и пустоту, которая в настоящий момент царит в дипломатии европейцев", - отмечает издание.

"Прошли времена, когда Обама посмеивался над Россией как региональной державой. В Сирии Путин смог удержать позиции Асада и создать неустойчивое равновесие между интересами турок, курдов, иранцев и израильтян. В Ливии российские наемники воюют на стороне ливийского генерала Хафтара. (...)Российские военные самолеты используют авиабазы в Египте. Сулеймани принимали в Москве, и теперь сокрушаются о его смерти - иранцам в их притязаниях на власть Россия позволяет доходить вплоть до Ливана, пока они остаются партнерами в Сирии".

"Даже в Европе, которая (пока еще) придерживается антироссийских санкций, Кремлю удается немного выйти из политической изоляции - несмотря на покушения (Скрипаль, Хангошвили), хакерские атаки и разоблаченные операции спецслужб. Макрон идет навстречу Путину, в Париже наконец проводятся переговоры о мире на Украине - но не без предварительных условий Путина", - говорится в статье.

"Успехи России объясняются прежде всего двумя причинами. С одной стороны, российская дипломатия считается очень профессиональной. (...) Если российские спецслужбы позволяют себе сокрушительные неудачи, то российские дипломаты считаются исключительно образованными, красноречивыми и опытными", - подчеркивает издание.

"Едва ли кто-то из министров иностранных дел во всем мире занимает свою должность дольше, чем Сергей Лавров. Едва ли кто-то является более закаленным, дерзким и энергичным: Лавров ведет переговоры с иракцами, турками, египтянами, американцами, ливийцами, китайцами, израильтянами, иранцами".

"Но более важная причина в меньшей степени связана с Россией, чем со слабостью остальных, - поясняет автор статьи. - Европейцы заняты собой, американцы - своим непредсказуемым президентом и его хаотичной ближневосточной политикой. Там, где царит хаос и возникает вакуум, становится сильным Путин. Но он редко бывает конструктивным. Хотя он и сохраняет власть своего подопечного Асада, но подготовкой послевоенного сценария для Сирии и тем более финансированием восстановления разрушенной страны пусть, пожалуйста, занимаются другие".

"Автократы Ближнего Востока благодарны за эту надежную власть, которая гарантирует им самое дорогое: статус-кво и тем самым их деспотию. (...) Путину помогает то, что он не придерживается слишком сильно ни одной идеологии и ценностей. Значение для него имеют его собственные интересы власти".

"Ни одни отношения не демонстрируют этого отчетливее, чем отношения с Турцией. Еще несколько лет назад Эрдоган был в некотором смысле государственным врагом России (...), потому что турки сбили российский военный самолет. Сегодня же Турция, несмотря на противоречивые интересы в Ливии и Сирии, является важным партнером России - снова на условиях Путина (...)".

"Тот, кто ведет переговоры со всеми и со всеми добивается сделок, кто обходит обязательства и ответственность, в долгосрочной перспективе подвергает себя риску. Возможно, даже вероятно, что ни один из российских успехов на Ближнем Востоке не сохранится - слишком хрупким является достигнутое равновесие, а дипломатия XXI века - это все же нечто большее, чем чистая политика интересов. Но в настоящий момент Путин ведет себя ужасно надежно. И это значительно больше, чем может предложить кто-то другой", - заключает Die Zeit.