Путин планирует избраться как самовыдвиженец

Пока что на все вопросы о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в 2018 году Владимир Путин отвечал, что "еще слишком рано говорить об этом". Однако "по информации газеты "РБК", решение уже давно принято, и сейчас в Кремле работают над идеальной предвыборной стратегией", сообщает немецкий Bild.

По информации сразу нескольких источников "РБК", самый вероятный сценарий, что Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца, пишет корреспондент Филипп Пятов. Причиной для этого является смена стратегии: "Путинские рейтинги выше, чем у "Единой России", и потому было бы логично, если бы президент дистанцировался от партии и стал независимым кандидатом". К тому же Путин хочет, чтобы его видели президентом всех россиян.

После изменения Конституции в 2008 году "временным российским президентом" Медведевым президентский срок был увеличен до шести лет, продолжает Пятов. Таким образом, если "Путин выиграет следующие выборы, он сможет править до 2024 года. Тогда ему будет 72, и в любом случае придется сделать паузу. Разумеется, если за оставшееся время снова не поменяют Конституцию", пишет автор.

Тем не менее, источники, близкие к Кремлю, уверены, что "Единая Россия" все же поможет президенту. К примеру, она может взять на себя сбор подписей. Путин пока не принял по этому поводу окончательного решения. Сейчас, по слухам, подыскивается подходящий повод для объявления о выдвижении Путина, говорится в статье.

Между тем плохой репутацией крупнейшая российская политическая партия обязана оппозиции и, прежде всего, убитому политику Борису Немцову и оппозиционеру Алексею Навальному, полагает Пятов. В соцсетях они дали пропутинской "Единой России" название, от которого она так и не смогла избавиться: "партия жуликов и воров". Какая роль достанется Навальному на будущих выборах, пока что не ясно, так как в конце июня ЦИК объявил, что он не сможет принять участия в выборах. Таким образом, Кремль официально "заткнул" главного критика Путина. В то же время ни один другой политик в России не в состоянии мобилизовать на протестные акции так много россиян, по большей части молодых. К примеру, в 2017 году он организовал две всероссийские демонстрации в сотнях городов, пишет Пятов.