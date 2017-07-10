Как северокорейская ракета может случайно спровоцировать ядерную войну между США и Россией

США полагают, что 4 июля Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, но Россия заявила, что это была ракета средней дальности. Это наводит на тревожные мысли, утверждает в статье, опубликованной в Daily Beast, Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбёри, (Монтерей, США).

"Возможно, россияне просто проявляют упрямство, но что если российские радары и предупреждающие спутники настолько плохи, что могут не заметить северокорейскую МБР, которая взлетела в семь раз выше, чем орбита МКС? И может ли это отставание в технологиях стать причиной случайной ядерной войны между США и Россией?" - вопрошает автор.

Если Северная Корея запустит межконтинентальную ракету по цели в США, рассуждает Льюис, американские военные попытаются ее сбить с помощью 36 противоракет наземного базирования, размещенных в Форт-Грили на Аляске. "Планируется запускать по каждой подлетающей северокорейской ракете несколько противоракет - 4 или 5", - говорится в статье.

Поражающие механизмы противоракет, не попавших в мишень, возвращаются в атмосферу и в большинстве случаев сгорают в ней. "Согласно сценариям действий, когда база на Аляске открывает огонь по северокорейской ракете, поражающие механизмы должны по большей части вернуться в атмосферу над территорией России", - пишет автор.

Поймет ли российская сторона, что это не атака Соединенных Штатов? А вдруг Россия достанет свой "ядерный чемоданчик"?

"Во-первых, они могут не заметить изначального запуска северокорейской ракеты. В 2009-м россияне пропустили запуск северокорейского аппарата в космос", - пишет автор. По его словам, после этого Россия обзавелась новым радаром, "но, если этот радар отлично работает, как Россия могла счесть "Хвансон-14" ракетой средней дальности?" - говорится в статье.

"Более того, мы не можем заранее предполагать, что Россия поймет: на Аляске произошел пуск противоракеты, а не МБР. Из России траектории могут показаться довольно похожими, особенно если оператор радара испытывает сильный стресс или давление. Так, в 1995 году российские военные приняли запуск ракетного зонда из Норвегии за пуск ракеты "Трайдент" с ядерной боеголовкой с акватории моря и срочно известили Ельцина", - говорится в статье.

Автор полагает, что американская сторона не может просто предупредить российскую по телефону: на перехват ракет есть всего несколько минут. После инцидента 1995 года США и Россия договорились создать "Совместный центр обмена информацией". "Но Россия постепенно задушила его идею, и дело кончилось ничем", - утверждает автор.

Льюис излагает еще одно предположение: "Даже если Россия осознает, что пуск произведен из Форт-Грили, Путин все равно может счесть это атакой исподтишка. В бытность министром обороны Роберт Гейтс заявил, что россияне уверены, будто США планируют тайно установить в шахтах ПРО ракеты с ядерными боеголовками".

"В текущей обстановке попытка перехвата северокорейской МБР системой ПРО на Аляске покажется "безумным поступком", - делает вывод автор.

Льюис предлагает несколько решений. 1. Возродить проект американо-российского сотрудничества в области раннего предупреждения о пусках ракет. "Но, честно говоря, сомневаюсь, что россиянам это очень интересно", - пишет он. 2. "Запретить противоракеты с ядерными боеголовками и допускать российских и американских инспекторов на базы ПРО, дабы те удостоверились в отсутствии ядерных боеголовок", - говорится в статье. Но, по мнению Льюиса, самое надежное - не полагаться на базу Форт-Грили для обороны США от северокорейских атак.