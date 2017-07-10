Агентство WADA жаловалось в электронном письме, что испанская судья препятствовала выявлению обманщиков

"Электронные письма, "слитые" хакерами из группировки Fancy Bears, обнажают, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) безуспешно боролось за пакеты с кровью, которые были изъяты во время операции "Порт" и удерживаются 21-м судом первой инстанции Мадрида", - утверждает El Pais. Журналист Карлос Аррибас повествует: "Конец июля 2016 года. WADA перегружено работой". Автор поясняет, что дело было накануне Олимпиады в Рио-да-Жанейро, омраченной "борьбой за то, чтобы ни один российский спортсмен не получил права на участие в этих соревнованиях". У WADA не было сил на решение еще одной срочной проблемы.

Издание сообщает: "Серия электронных писем, попавшая в нашу газету через Fancy Bears (российскую группировку, которая прошлым летом взломала компьютеры WADA), проливает свет на то, как возник этот кризис, как его пытались решить и как WADA еще тогда заподозрило, что никогда не узнает правду о 215 пакетах с кровью, изъятых у Эуфемиано Фуэнтеса 23 мая 2006 года". (Фуэнтес - испанский спортивный врач, которого в Испании дважды арестовывали по делам о допинге. 14 июня 2016 года приговор, вынесенный ему в 2013 году, был отменен, а Фуэнтес полностью оправдан. - Прим. ред.)

Попутно газета напоминает хронику скандала, который стал причиной прошлогоднего кризиса в WADA. В 2006 году испанская Гражданская гвардия начала операцию под кодовым названием "Порт" - расследование по подозрениям в том, что Фуэнтес снабжал спортсменов допингом. "Было объявлено, что среди его клиентов имелись футболисты, теннисисты, велогонщики и легкоатлеты, но позднее в предварительном следствии фигурировали только 58 велогонщиков", - говорится в статье.

В 2013 году судья Хулия Сантамария приговорила Фуэнтеса к году тюрьмы. При этом она отказалась предоставить спортивным властям доступ к вещественным и документальным доказательствам, подчеркивает корреспондент.

Газета переходит к событиям июля 2016 года. 29 июля Жюльен Сивекинг, юрисконсульт WADA, получил электронное письмо от юриста Альфредо Гарсона. Тот сообщил, что 21-й суд Мадрида приостановил постановление, на основании которого суд провинции Мадрид ранее разрешил WADA получить пакеты с кровью для идентификации. "Хорошо еще, что WADA уже получило эти пакеты, а Фуэнтес, похоже, об этом не узнал, - написал Гарсон Сивекингу. - По логике вещей, когда он узнает, он взбесится и потребует аннулировать судебные действия, предпринятые до этой даты, и попросит суд потребовать, чтобы WADA вернуло пакеты, либо аннулировать процедуру. Хотя мы будем опротестовывать письменные ходатайства, которые со временем подаст Фуэнтес, и изберем стратегию торможения, независимо от этого мы вам рекомендуем ускорить анализ проб, пользуясь тем, что в Испании в августе обычно ничто не движется вперед".

Сивекинг немедленно ответил: "Из-за нынешнего безумия с Рио и в связи с тем, что касается России, было решено отсрочить это до завершения Игр, но мы уже собираемся сделать анализы ДНК, хотя, похоже, риски невелики".

В ноябре прошлого года первая фаза анализов ДНК была проведена. Но, пока юристы WADA искали способ предать огласке имена спортсменов, замешанных в этом деле, в июне нынешнего года суд провинции Мадрид запретил раскрывать имена этих спортсменов, если только на них не заведены административные дела, передает журналист.