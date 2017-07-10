Мрачный прогноз: Германия стареет и утрачивает конкурентоспособность

Институт немецкой экономики IW предсказывает, что через несколько лет немецкий экономический бум сойдет на нет, сообщает журнал Focus. Исследование было представлено в Берлине в прошлый четверг.

Причина кроется в демографии: через несколько лет на пенсию начнет выходить поколение так называемого "беби-бума", и молодые сотрудники не смогут в полной мере закрыть образовавшуюся "дыру". Уже к 2035 году доля людей старше 67 лет в Германии вырастет, по прогнозам IW, "с нынешних 17,7 до 25,8%. В то же время количество трудоспособного населения уменьшится на 2,7 млн человек - на 5%. В результате этого ежегодный ВВП сократится более чем вдвое - с 1,7 до 0,7%".

Помимо этого, авторы исследования прогнозируют 50-процентный рост расходов на выплаты пенсий, пособия по уходу и медицинские страховки, что приведет к существенному снижению уровня доходов и благосостояния населения. "В итоге в обществе обострятся конфликты, связанные с перераспределением доходов", - предупреждают ученые IW.

По мнению IW, политики уже сейчас должны принять контрмеры. Увеличение доли трудоспособного населения, постепенное повышение пенсионного возраста до 68 лет и увеличение продолжительности рабочей недели позволят добиться увеличения роста ВВП на 0,2% в ближайшие 18 лет, указывают ученые.

"Бездействие обойдется очень дорого", - утверждает директор IW Михаэль Хютер. А вот "умная экономическая политика может компенсировать экономический спад, вызванный демографией".