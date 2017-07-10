Трамп предпочел врагов Америки в России ее друзьям в Европе

"Нельзя сказать, что Трамп совсем ничего не знает о том, чего от него ожидают, - пишет обозреватель Foreign Policy Макс Бут. - По крайней мере, он достаточно осведомлен, чтобы на встрече с Путиным поднять вопрос российского вмешательства в наши выборы, и осознает, что его пригвоздили бы к позорному столбу, если бы он этого не сделал. Нет единогласия о том, что именно сказал Трамп, поскольку он, параноидально опасаясь утечек "глубоко государственной" информации, отказался взять с собой в комнату, где состоялись переговоры, стенографиста.

И Путин, и его министр иностранных дел Сергей Лавров заявили, что Трамп "принял" заверения Путина, что Россия не стоит за взломом Национального комитета Демократической партии США и штаба Клинтон. Американский чиновник анонимно отрицает это, тогда как государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп "не однажды надавил на президента Путина в связи с российским вмешательством", передает автор.

"Сам Трамп мог бы мгновенно устранить эти разногласия, если бы просто написал в Twitter, что не принял лживые заверения Путина о невмешательстве России. Но нет, его твит на эту тему содержит все свидетельства того, что он принял позицию Путина, - и это едва ли удивительно, так как за день до этого, в Варшаве, он подверг сомнению ответственность России за наглое вмешательство в выборы в США", - говорится в статье".

"Конечно, даже если принять прочтение Тиллерсона, эта встреча была большой победой для Путина, потому что Трамп не пригрозил никаким наказанием за российское вмешательство в выборы 2016 года", - полагает журналист. Вместо этого, по словам Тиллерсона, "два президента - думаю, оправданно - сосредоточились на том, как идти дальше; как идти дальше с этого места". "Представьте, что в 1942 году ФДР (Франклин Делано Рузвельт. - Прим. ред.) встретился с Тодзё (премьер-министр Японии. - Прим. ред.) и они договорились двигаться вперед после небольшой неприятности в Перл-Харбор", - иронизирует Бут.

"Действительно, есть все причины подозревать, что сам Трамп, несмотря на несколько умеренно критических замечаний о российских "дестабилизирующих действиях" (милый способ описать вторжение на Украину, подрыв американских выборов и военные преступления в Сирии) разделяет благостные представления о российско-американской близости, навязываемые Путиным. Как сказал Тиллерсон, "была очень явная положительная химия" между двумя лидерами. Они даже отказались прервать свой затянувшийся сверх графика тет-а-тет. Такой теплоты не было на встречах Трампа с европейскими лидерами, вроде Ангелы Меркель. Вернувшись домой, Трамп твитнул: "Теперь пора двигаться вперед и конструктивно работать с Россией!". О конструктивной работе с Германией или Францией упомянуто не было", - говорится в статье.

"В конце концов, вторая поездка Трампа в Европу подтверждает посыл его первой поездки. Впервые в истории Соединенные Штаты возглавляет президент, больше симпатизирующий нашим врагам в России, чем нашим друзьям в Европе", - резюмирует Бут.