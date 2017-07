10 июля 2017 г. Майкл Стотхард, Генри Фой | Financial Times Европейские энергетические группы критикуют США за санкционные угрозы "Северному потоку" Европейские энергетические компании потребовали от США прекратить угрожать "неприемлемыми" санкциями российскому проекту строительства газопровода в Европу, который "стал одним из крупнейших полей корпоративных и политических боев", сообщают Майкл Стотхард и Генри Фой в Financial Times. Изабель Кошер, гендиректор французской компании Engie в беседе с FT выразила надежду, что лидеры ЕС использовали только что закончившийся саммит "большой двадцатки" в Гамбурге, "чтобы сказать правительству и президенту США, насколько неприемлема эта идея". Engie, британская Royal Dutch Shell, австрийская OMV и немецкие Uniper и Wintershall договорились оплатить половину затрат на строительство "Газпромом" "Северного потока-2" от России до Германии, которое обойдется в 9,5 млрд долларов. Сторонники проекта говорят, что он критически важен для обеспечения надежных поставок газа в ЕС. Судьба проекта стала шаткой в прошлом месяце, когда Сенат США проголосовал за включение его в список физических и юридических лиц, на которые будут наложены новые санкции. Некоторые европейские чиновники полагают, что цель этого хода - содействовать экспорту американского СПГ в Европу. "Это дело принципа: Америка накладывает санкции на проект, который не имеет отношения к США, в котором не участвуют американские компании, который не финансируется в долларах. Европейцы правы, что мобилизуются по этому поводу, - сказала Кошер. - Это вмешательство в дела европейских стран, которое неприемлемо". Сенатский законопроект должен получить поддержку Палаты представителей, напоминают авторы. Журналисты передают, что против строительства газопровода возражают не только США, но и некоторые восточноевропейские страны. По их словам, проект приведет к усугублению зависимости Европы от российских энергоносителей и будет использоваться Кремлем для нанесения вреда Украине, через которую проходят существующие газопроводы от РФ до ЕС. Источник: Financial Times