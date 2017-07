10 июля 2017 г. Ханна Девлин | The Guardian Религиозные лидеры принимают ингредиент галлюциногенных грибов - ради науки "Заходят в бар католический священник, раввин и буддист и заказывают галлюциногенные грибы. Это может показаться началом плохого анекдота, но такой сценарий разыгрывается в рамках одного из первых научных исследований влияния психоделических препаратов на религиозный опыт - хотя и в лаборатории, а не в баре", - пишет журналистка The Guardian Ханна Девлин. "Ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе привлекли два десятка религиозных лидеров из самых разных конфессий к участию в исследовании, во время которого им дадут две мощные дозы псилоцибина - действующего вещества галлюциногенных грибов", - поясняет автор статьи. "Идущий в настоящее время эксперимент имеет целью оценить, делает ли трансцендентный опыт священнослужителей более эффективными и уверенными в своей работе и как он меняет их религиозные представления", - говорится в статье. Несмотря на то, что большинство институционально оформленных религий с неодобрением относятся к использованию запрещенных веществ, в эксперименте принимают участие католические, православные и пресвитерианские священники, дзен-буддист и несколько раввинов. По словам организатора исследования, психолога Уильяма Ричардса, исследовательской группе еще предстоит убедить имама и индуистского священника принять участие, но "почти все остальные основные группы охвачены", передает журналистка. "Пока рано говорить о результатах, но в целом люди, как представляется, получают более глубокое понимание своего религиозного наследия, - говорит он. - Мертвая догма обретает для них значение. Они обнаруживают, что действительно верят в то, о чем говорят". "Команда из Университета Джона Хопкинса является одной из нескольких исследовательских групп во всем мире, которые занимаются обоснованием использования психоделических препаратов, таких как псилоцибин, ЛСД и МДМА, в психиатрии. Было доказано, что псилоцибин обладает исключительной эффективностью при снятии острого беспокойства у больных раком в конце жизни, в то время как в других текущих исследованиях рассматривается использование психоактивных препаратов при лечении заболеваний, начиная от посттравматического стрессового расстройства до тяжелой депрессии и алкоголизма", - говорится в статье. Источник: The Guardian