10 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп вернул Путину кресло собеседника С каждой минутой переговоров Трампа и Путина в Москве нарастала эйфория, а в Вашингтоне - нервозность, пишет немецкая газета. Американская пресса корит Трампа: почему бы ему не написать в Twitter, что он не принял лживые заверения Путина о невмешательстве России в выборы в США? Трампу "нельзя давать свободу действий", ибо он не понимает, что Путин не является другом Америки, пишет WSJ. "С каждой минутой переговоров, которые Дональд Трамп и Владимир Путин вели за закрытыми дверями в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", "в Москве нарастала эйфория, а в Вашингтоне - нервозность", - пишет журналист немецкой Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс под смелым заголовком "Два альфа-самца обнюхали друг друга". Так, телеканал "Россия" с ликованием сообщил, что "Мелания Трамп с трудом смогла оттащить мужа от Путина", а ведущий ток-шоу "60 минут" Евгений Попов не уставал повторять, что "в Гамбурге решается судьба мира". Встреча, как заявил российский сенатор Константин Косачев, принесла "прорыв". Бульварная газета "Московский комсомолец" провела исторические параллели со встречей на Эльбе, говорится в статье. Президент Путин, чье отношение к бывшему президенту США Бараку Обаме под конец стало прямо-таки "ледяным", высказался после встречи позитивно: "Есть все основания полагать, что можно хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "химия между обоими политиками однозначно была положительная". Между тем один из ведущих американских представителей демократов в Сенате Чак Шумер назвал встречу Трампа с Путиным "самой низшей точкой" саммита G20. Спецслужбы, по его словам, уверены в том, что российский президент целенаправленно вмешался в выборы в США, а "Трамп, по всей видимости, принял отрицание этого факта Путиным и, таким образом, почти наверняка дал зеленый свет дальнейшим вмешательствам в выборы". Еще одна неловкость - договоренность Трампа с Путиным по поводу создания рабочей группы по кибербезопасности, говорится далее. "Это то же самое, как если бы полицейские и грабители банка договорились создать рабочую группу по ограблению банка", - заявила бывший официальный представитель Госдепа Джен Псаки. "Однако на фоне ликования в Москве звучала тревога по поводу частых расхождений между тем, что Трамп говорит, и тем, что он делает и может выполнить. И, что еще существеннее, было осознание, что внутренний настрой в отношении России в США остается мрачным", - отмечает корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. "Важно, что они наконец встретились, потому что (...) эти отношения всегда во многом зависят от личного контакта между лидерами, - сказал в интервью Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам. - Они защищали свои позиции, но старались сохранять возможности для дальнейших компромиссов". "Неоконы в неистовстве, - написал в Twitter Алексей Пушков, бывший председатель комитета по внешней политике в верхней палате российского парламента, имея в виду неоконсерваторов в Соединенных Штатах. - Трамп принял слова Путина о невмешательстве России в выборы в США. Он не хочет стоять на остановке "Антироссийская истерия". Пушков добавил: "Трампу было важно услышать Путина: ведь его кормят в Вашингтоне информационной баландой, замешанной на фейках". Учитывая уровень американского негодования в отношении России в данный момент, многие осознают, что осуществить соглашения, достигнутые на встрече, будет непросто, продолжает автор статьи. "Мы по-прежнему не знаем, насколько президент Трамп способен выполнить что-либо конкретное из этих соглашений, потому что вопрос России по-прежнему токсичен в Вашингтоне, - сказал Кортунов. - Все, на что он согласится, будет встречено в Вашингтоне с подозрением". Для Путина это четвертый президент США, пишет колумнист портала Slate.fr Даниэль Верне. Начиная с 2000 года познакомился с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и, наконец, с Дональдом Трампом. Два лидера встретились впервые в пятницу, 7 июля. Впервые - по крайней мере, по официальной версии. Во время своего телеинтервью до президентской кампании Дональд Трамп похвастался тем, что уже пожимал руку хозяину Кремля. Сегодня он делает вид, что об этом забыл, пишет Верне. Вмешательство российских спецслужб в американские президентские выборы стало одной из первых тем, затронутых двумя главами государств в Гамбурге, продолжает журналист. Путин, что неудивительно, отрицал всякое вмешательство в президентскую кампанию в США. Российские источники уверяют, что Трамп "принял" опровержение своего собеседника; американские источники утверждают, что Трамп сохранил свои подозрения, сообщает автор. "Посредством этой встречи российский президент преследовал одну цель - подтвердить статус России как мировой державы наравне с США. Сам факт того, что она произошла, уже являлся маленьким успехом, усиленным продолжительностью переговоров. Американский президент принимает свой диалог с Москвой всерьез", - комментирует Верне. По поводу Украины Путин и Трамп договорились о том, что США внесут свой вклад в исполнение Минских соглашений. По Северной Корее каждый из президентов остался на своей позиции, говорится в статье. "В конечном счете, разногласия и сохранение пусть даже ужесточенных санкций против России абсолютно неважны, - подытоживает Верне. - Похоже, уже далеки те времена, когда на саммите G20 в 2014 в австралийском Брисбене российский президент поспешно покинул мероприятие, оскорбленный бойкотом со стороны своих коллег. В Гамбурге, в статусе "специального приглашенного" Ангелы Меркель, он вновь в полной мере обрел свое место незаменимого партнера в решении проблем, созданию которых нередко сам способствовал". "В ближайшие недели мы выясним, как Владимир Путин оценил Дональда Трампа, но одним плохим признаком является обращение команды Трампа после встречи к заявлениям в духе Обамы о сотрудничестве и общих американо-российских целях", - пишет редакция The Wall Street Journal. Госсекретарь Рекс Тиллерсон часто прибегает к заявлениям в духе Джона Керри, например, он попытался разрекламировать новое согласованное Россией и США перемирие в одном районе Сирии. "Я бы сказал, что, в целом, наши цели совершенно одинаковы", - заявил Тиллерсон. "Одинаковые цели? - комментирует издание. - Русские хотят помочь своему сателлиту Башару Асаду вернуть всю Сирию, сохранив при этом военные базы. Если речь сейчас идет о более масштабном прекращении огня, то только потому, что, по их мнению, это может послужить целям Асада". Кроме того, в воскресенье Трамп написал в Twitter: "Мы с Путиным обсудили вопрос о создании подразделения кибербезопасности, защищенного от взломов, чтобы хакерство на выборах и многие другие негативные вещи были под контролем". Без сомнения, Путин, человек из КГБ, был бы рад взглянуть на киберсекреты Америки, и не стоит рассчитывать на то, что какой-либо из этих секретов будет "под контролем", а тем более, "защищенным от взломов", пишут авторы статьи. "Конгресс может здесь сыграть поддерживающую роль, продвинув законопроект, ужесточающий санкции против России за вмешательство в выборы", - полагает издание. "Белый дом возражает, что этот законопроект лишает Трампа свободы по вопросу смягчения санкций в одностороннем порядке. Но эту свободу действий нельзя предоставлять, пока Трамп и Тиллерсон не продемонстрируют понимание того, что Путин не является другом Америки", - заключает WSJ. "Нельзя сказать, что Трамп совсем ничего не знает о том, чего от него ожидают, - пишет обозреватель Foreign Policy Макс Бут. - По крайней мере, он достаточно осведомлен, чтобы на встрече с Путиным поднять вопрос российского вмешательства в наши выборы. Нет единогласия о том, что именно сказал Трамп, поскольку он, параноидально опасаясь утечек "глубоко государственной" информации, отказался взять с собой в комнату для переговоров стенографиста". И Путин, и его министр Лавров заявили, что Трамп "принял" заверения Путина, что Россия не стоит за взломом Национального комитета Демократической партии США и штаба Клинтон. Американский чиновник анонимно отрицает это, тогда как госсекретарь Тиллерсон заявил, что Трамп "не однажды надавил на президента Путина в связи с российским вмешательством", передает автор. "Сам Трамп мог бы мгновенно устранить эти разногласия, если бы просто написал в Twitter, что не принял лживые заверения Путина о невмешательстве России. Но нет, его твит на эту тему содержит все свидетельства того, что он принял позицию Путина", - сетует Бут. "Конечно, даже если принять прочтение Тиллерсона, эта встреча была большой победой для Путина", - говорится далее. По словам Тиллерсона, "два президента - думаю, оправданно - сосредоточились на том, как идти дальше; как идти дальше с этого места". "Представьте, что в 1942 году ФДР (Франклин Делано Рузвельт. - Прим. ред.) встретился с Тодзё (премьер-министр Японии. - Прим. ред.) и они договорились двигаться вперед после небольшой неприятности в Перл-Харбор", - иронизирует Бут. "Действительно, есть все причины подозревать, что сам Трамп, несмотря на несколько умеренно критических замечаний о российских "дестабилизирующих действиях" (милый способ описать вторжение на Украину, подрыв американских выборов и военные преступления в Сирии) разделяет благостные представления о российско-американской близости, навязываемые Путиным. Такой теплоты не было на встречах Трампа с европейскими лидерами, вроде Ангелы Меркель. Вернувшись домой, Трамп твитнул: "Теперь пора двигаться вперед и конструктивно работать с Россией!". О конструктивной работе с Германией или Францией упомянуто не было", - говорится в статье. "В конце концов, вторая поездка Трампа в Европу подтверждает посыл первой: впервые в истории США возглавляет президент, больше симпатизирующий нашим врагам в России, чем нашим друзьям в Европе", - резюмирует Бут. Также по теме: Новое перемирие в Сирии - одна из первых проверок дружбы Трампа с Путиным (The Washington Post) "Путин посмотрел в глаза Трампу и солгал. Мы говорим с Россией на свой страх и риск" (The Telegraph)