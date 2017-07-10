Писала ли Марлен Скьяппа эротические книги под псевдонимом?

Задолго до того, как она была назначена госсекретарем Франции по вопросам равенства мужчин и женщин, Марлен Скьяппа творила под псевдонимом Мари Минелли, пишет журналист L'Express Жан-Батист Даула.

Под этим именем были опубликованы ее произведения с провокационными названиями "Осмельтесь стать секс-друзьями", "Как превратить вашего парня в Бреда Питта за 30 дней" или "Хорошие девушки не проглатывают". Два автора пишут в легкомысленном стиле и публикуют свою прозу в одних и тех же издательствах - First и La Musardine. Смущающая деталь: Мари Минелли поставила подпись под своей первой книгой в октябре 2011 года, ровно через год после всеобщего возмущения, вызванного в женской блогосфере книгой "Осмельтесь на любовный хоровод", сочтенной вульгарной и оскорбительной, передает журналист.

На сайте онлайн-продаж Amazon.com Марлен Скьяппа также была помечена как автор первой книги Мари Минелли "Осмельтесь преуспеть в разводе". Отсюда до мысли о том, что речь идет о псевдониме, выбранном в ту пору влиятельной создательницей сети "Мама работает", чтобы продолжить тайно публиковать фривольные книжки, один шаг...

Тем более смущает сопоставление дат и фактов. В интервью блогеру Барбаре Нативель в апреле 2011 года, когда она еще не занималась политикой, а значит, не имела причин остерегаться, Марлен Скьяппа поделилась своими писательскими планами: "Я только что закончила две книги, которые появятся к началу занятий: сначала в сентябре 2011 года пособие "Мама работает" (...). Затем книга о разводе в издательстве La Musardine (смелый шаг: как преодолеть испытание разводом, чтобы извлечь из него позитив)". "Еще я пишу рассказы и художественные произведения под псевдонимом", - добавила она.

"В октябре 2011 года под именем Мари Минелли вышла книга о разводе, которую, как утверждает Марлен Скьяппа, она закончила в апреле. Внимательное чтение произведения дает еще больше оснований обозначить ее в качестве автора, - уверен Даула. - Две главы "Осмельтесь преуспеть в разводе" являются полным переложением статей, появившихся на сайте Yahoo!"

Журналист L'Express связался с кабинетом госсекретаря по вопросам равенства мужчин и женщин. Там официально отрицают, что Марлен Скьяппа скрывается за псевдонимом Мари Минелли.

Склоняясь перед нашей настойчивостью, окружение министра удосужилось дать нам номер телефона настоящей Мари Минелли, описанной как почтенная мать семейства, учительница по профессии, которая не может позволить себе вынести на суд общественности свои литературные фантазии. Встретиться с ней воочию не удалось, по телефону она заверила, что действительно близка к Марлен Скьяппе, но написала свои эротические пособия, романы и рассказы без помощи министра.

Как она объясняет то, что Марлен Скьяппа была указана как автор "Осмельтесь преуспеть в разводе" на таких коммерческих сайтах, как Amazon и канадский Archambault? "Сначала было намечено, что книгу напишет Марлен, - уверила молодая женщина. - Но в конце концов у нее не хватило времени, и я взяла на себя исполнение этого договора. В узком кругу все знают, что это я".

Правительство Филиппа определенно является пристанищем смелых литераторов, отмечает журналист. Стремясь сделать пикантным свой имидж идеального зятя, министр экономики Брюно Ле Мэр часто хвастался своим сотрудничеством с коллекцией эротических романов издательства Harlequin. Перестанет ли наконец Марлен Скьяппа стыдиться существования Мари Минелли? - говорится в публикации.