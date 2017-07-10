Навальный - человек, имя которого Владимир Путин не может произнести

В последние дни увеличилось количество случаев преследований и арестов активистов, поддерживающих российского оппозиционера. Цель: уничтожить кипы листовок и брошюр, подготовленных для акций уик-энда по случаю празднования выхода Навального из тюрьмы, пишет корреспондент французской газеты Liberation в Москве Поль Гого.

Молодые сторонники Алексея Навального проводили свои акции в это воскресенье днем перед станциями метро в Москве, а также во многих провинциальных городах, говорится в статье.

Брошюры, распространяемые активистами, направлены против премьер-министра Дмитрия Медведева, которого Навальный сделал символом коррупции в высших эшелонах российской власти. Начиная с пятницы активисты столкнулись с беспрецедентными репрессиями. Главы региональных штабов кампании оппозиционера задерживались полицией и даже подверглись избиениям неизвестными лицами по всей стране. Так, 25-летний Александр Туровский, который дежурил в московском штабе Навального, был нещадно избит тремя полицейскими в штатском и в балаклавах, передает журналист.

"Судя по всему, полицию охватывает иррациональная паника, если объединение людей имеет отношение к Алексею Навальному. Впервые в России происходят массовые аресты активистов за распространение политических листовок. Подобный страх тем более непонятен, поскольку кандидат Навальный недавно был объявлен Центризбиркомом не подлежащим избранию. Значит, по идее он не сможет участвовать в президентских выборах 2018 года, на которых Владимир Путин, кстати, еще не объявил себя кандидатом", - отмечает Гого.

Носитель звания главного оппозиционера российскому президенту, похоже, добился неожиданного успеха у молодого поколения, нечувствительного к кремлевской пропаганде, продолжает корреспондент. При этом Навальный, запрещенный для упоминания в государственных СМИ, остается малоизвестным за пределами Москвы. "Я не знаю, собирается ли Кремль радикализировать свои действия против Алексея Навального, но не думаю, что президентская кампания, которую ведет Навальный, нацелена на то, чтобы одержать победу на выборах. Его задача - показать, что он является единственным оппозиционером в России. И он уже близок к своей цели", - сказал политолог Станислав Белковский в эти выходные на радиостанции "Эхо Москвы".

Путин снова и снова игнорирует статус оппозиционера Навального. Российский президент даже включился в игру "ни да ни нет", с тем чтобы никогда не называть имени своего оппозиционера, полагает Гого. Отвечая на вопрос, заданный на пресс-конференции в Гамбурге после саммита G20, Путин коротко заявил по поводу Навального, снова не называя его по имени: "Я считаю, что мы можем иметь диалог (...) с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня (...). А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога".