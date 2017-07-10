У Мелании Трамп был ужасный день в Германии, и в этом виноваты Путин и ее муж

Мелания Трамп, похоже, отвратительно провела время в Гамбурге. И в этом виноваты ее муж и президент России Владимир Путин, пишет Newsweek.

"Ее утро началось не идеально: первая леди не смогла выйти на улицу, поскольку протестующие против глобализации заблокировали вход в правительственный мини-отель, где она остановилась, что заставило ее пропустить запланированную прогулку на катере и обед с супругами других лидеров", - повествует автор статьи Кристина Силва.

Спустя несколько часов первую леди отправили в конференц-зал, где разговаривали ее муж и Путин. Ее миссия заключалась в том, чтобы попытаться приблизить к концу дискуссию, когда показалось, что мировые лидеры общаются слишком долго. Мужчины проигнорировали ее, как сообщает The New York Times.

На фотографиях запечатлена улыбающаяся первая леди США во время обеда с президентом России. Осталось неизвестным, обменялись ли они шутками на родном языке Путина, но Мелания Трамп говорит на многих языках, в том числе на русском, замечает журналистка.