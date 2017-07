10 июля 2017 г. Джо Бекер, Мэтт Апуццо и Адам Голдман | The New York Times Сын Трампа встретился с женщиной-юристом из России после того, как ему пообещали компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон "Старшему сыну президента Трампа, Дональду Трампу-младшему, пообещали компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон перед тем, как он согласился встретиться во время избирательной кампании 2016 года с российской женщиной-юристом, имеющей связи в Кремле", - утверждает The New York Times, ссылаясь на "трех советников Белого дома, с которыми провели брифинг об этой встрече, и двух других, знающих о ней". "На встрече также присутствовали тогдашний глава избирательного штаба Трампа Пол Дж.Манафорт и его зять Джаред Кушнер", - пишут журналисты. Встреча состоялась в "Башне Трампа" 9 июня 2016 года. Рассказы об этой встрече - первые получившие огласку признаки того, что "как минимум некоторые люди из избирательного штаба" Дональда Трампа-старшего "были готовы принять помощь от россиян", пишет издание. "Неясно, действительно ли юрист, россиянка Наталья Весельницкая, предоставила обещанный компромат на г-жу Клинтон. Но люди, расспрошенные нашей газетой о встрече, сказали, что ожидалось, что она это сделает", - говорится в статье. Авторы сообщают, что Дональд Трамп-мл. сделал два заявления об этой встрече. В минувшую субботу он "сказал, что в основном речь шла об усыновлениях, и вообще не упомянул о г-же Клинтон" (формулировка издания). Но в воскресенье, когда его ознакомили с материалами, обнаруженными The New York Times, "в своем заявлении он сообщил, что встретился с российской женщиной-юристом по просьбе некого лица, знакомого ему по конкурсу красоты "Мисс Вселенная" 2013 года, который его отец проводил в Москве", - говорится в статье. "После обмена любезностями, - сказал он, - женщина заявила, что у нее есть информация, что отдельные лица, связанные с Россией, финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают г-жу Клинтон. Ее заявления были расплывчатыми и неопределенными, они не имели смысла. Никакие подробности или подтверждающая информация не были предоставлены и даже не предлагались. Вскоре стало ясно, что у нее не было никакой значимой информации". "Он сказал, что она затем перевела разговор на усыновление российских детей и "Закон Магнитского", - пишет издание. "Мне стало ясно, что такова была истинная повестка дня с самого начала и что утверждения о потенциально ценной информации были предлогом для встречи", - сказал Дональд Трамп-мл. "В своем заявлении Дональд Трамп-мл. заявил, что попросил Манафорта и Кушнера присутствовать, но не сказал им, чему эта встреча посвящена", - добавляют журналисты. Газета утверждает: Весельницкая "наиболее известна тем, что осуществляла многостороннюю атаку на "Закон Магнитского". Тупиковая ситуация с запретом на усыновление российских сирот гражданами США - "аргумент, часто используемый противниками этого закона", поясняет издание. "Кампания Весельницкой против этого закона также включала в себя попытки дискредитировать человека, чье имя носит закон, - юриста и аудитора Сергея Л.Магнитского, который в 2009 году скончался при загадочных обстоятельствах в российской тюрьме после того, как разоблачил один из крупнейших при власти Путина коррупционных скандалов. Среди клиентов Весельницкой есть госкомпании и сын одного высокопоставленного правительственного чиновника, чья компания на момент [вышеупомянутой] встречи фигурировала в расследовании в США. Деятельность и круг общения Весельницкой ранее привлекали внимание ФБР, по словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов", - говорится в статье. Между тем "в субботу Весельницкая сообщила в своем заявлении, что на встрече в "Башне Трампа" не обсуждалось "совершенно ничего на тему президентской кампании". Она вспоминает, что примерно через 10 минут то ли Кушнер, то ли Манафорт вышел из комнаты. Она заявила, что "никогда не действовала по поручению российского правительства" и "никогда не обсуждала что-либо из вопросов с каким-либо представителем российского правительства". Газета утверждает, что Весельницкая "представляет лиц, которые в России являются могущественными игроками. Среди ее клиентов есть Денис Кацыв, российский владелец инвесткомпании Prevezon Holdings, базирующейся на Кипре. Он сын Петра Кацыва, вице-президента государственной РЖД и бывшего вице-губернатора Московской области. В гражданском иске о конфискации в Нью-Йорке министерство юстиции США утверждало, что Prevezon помогала отмывать деньги, имевшие отношение к разоблаченной Магнитским коррупционной схеме на 230 млн долларов, вкладывая их в недвижимость и размещая на банковских счетах. Недавно Prevezon урегулировала спор, не признав никаких нарушений, но согласившись выплатить 6 млн долларов". Сообщив, что в США Весельницкая и ее клиент наняли специалистов в политической области и юриспруденции, издание сообщает: "Консалтинговая фирма Fusion GPS, которая составила досье из разведданных, содержавшее неподтвержденные утверждения о Трампе, тоже была нанята для проведения исследований для Prevezon". Источник: The New York Times