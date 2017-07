10 июля 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия ликует после встречи Путина с Трампом В российской столице в субботу началось своего рода ликование после первой встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что американский президент, похоже, удовлетворен его ответами на вопросы о хакерских атаках во время американских выборов 2016 года и что переговоры создали условия для улучшения отношений, пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. "Я, насколько мог, достаточно подробно на все это ответил", - сказал Путин на пресс-конференции в Гамбурге. "Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен", - добавил он. Эта встреча открыла возможности для второй, третьей, четвертой встречи, на которых будут приняты значимые решения, написал в Facebook Сергей Марков, политический комментатор, близкий к Кремлю. Он приветствовал возвращение к нормальным контактам, которые, по его словам, было разрушены Обамой, стремившимся к изоляции России после того, как она присоединила к себе Крым в марте 2014 года, говорится в статье. "Однако на фоне ликования в Москве звучала тревога по поводу частых расхождений между тем, что Трамп говорит, и тем, что он делает и может выполнить. И, что еще существеннее, было осознание, что внутренний настрой в отношении России в США остается мрачным", - отмечает Макфаркуар. "По мнению аналитиков, главный вывод после переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге в пятницу таков: соглашения возможны, и сам факт того, что два президента встретились лично впервые после избрания Трампа, означает больше, чем отсутствие прорыва", - продолжает автор статьи. "Важно, что они наконец встретились, потому что, если вы посмотрите на историю отношений между Вашингтоном и Москвой, эти отношения всегда во многом зависят от личного контакта между лидерами, - сказал в интервью Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам. - Они защищали свои позиции, но старались сохранять возможности для дальнейших компромиссов". "Неоконы в неистовстве, - написал в Twitter Алексей Пушков, бывший председатель комитета по внешней политике в верхней палате российского парламента, имея в виду неоконсерваторов в Соединенных Штатах. - Трамп принял слова Путина о невмешательстве России в выборы в США. Он не хочет стоять на остановке "Антироссийская истерия". Пушков добавил: "Трампу было важно услышать Путина: ведь его кормят в Вашингтоне информационной баландой, замешанной на фейках". Учитывая уровень негодования в Соединенных Штатах в отношении России в данный момент, многие осознают, что осуществить соглашения, достигнутые на встрече, будет непросто, продолжает автор статьи. "Мы по-прежнему не знаем, насколько президент Трамп способен выполнить что-либо конкретное из этих соглашений, потому что вопрос России по-прежнему токсичен в Вашингтоне, - сказал Кортунов. - Все, на что он согласится, будет встречено в Вашингтоне с подозрением". Он и другие отметили, что открытая враждебность в отношении Соединенных Штатов, в особенности на российском телевидении и среди правительственных чиновников, может сократиться теперь, когда Путин, похоже, признал, что отношения движутся в сторону улучшения. "Я очень на это надеюсь, и мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы", - заявил Путин. При участии Линкольна Пигмэна Источник: The New York Times