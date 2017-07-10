Саммит G20 в Гамбурге доказывает, что Путин вновь в полной мере обрел свое место

Российский президент имел встречу со своим американским коллегой в течение двух часов с лишним, продемонстрировав, что он снова стал незаменимым партнером для решения проблем, созданию которых сам порой способствовал, пишет колумнист портала Slate.fr Даниэль Верне.

Для Путина это четвертый президент США. В качестве главы государства или главы правительства он начиная с 2000 года познакомился с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и, наконец, с Дональдом Трампом. Два лидера встретились впервые в пятницу 7 июля в Гамбурге по случаю саммита G20. Впервые - по крайней мере, по официальной версии. Во время своего телеинтервью до президентской кампании Дональд Трамп похвастался тем, что уже пожимал руку хозяину Кремля. Сегодня он делает вид, что об этом забыл, пишет Верне.

Медовый месяц с Дональдом Трампом начался еще до его избрания. Магнат недвижимости выглядел как кандидат Кремля по сравнению с ненавистной для Москвы Хиллари Клинтон. Российские СМИ источали восхваления в его адрес и предвидели наступление новой эры в отношениях между двумя странами, передает автор.

"Официальные российские представители были более осторожны в высказываниях, - отмечает журналист. - Они знали, что за пределами красивых слов у России и США интересы расходятся и что приписываемая близость команды Трампа к Москвой, по соображениям внутренней американской политики, являлась скорее неблагоприятным фактором, нежели преимуществом".

Вмешательство российских спецслужб в американские президентские выборы стало одной из первых тем, затронутых двумя главами государств в Гамбурге, продолжает журналист. Учитывая американское общественное мнение, Трамп не мог ее избежать, даже если он не верит в заключения собственных разведслужб, говорится в статье. Путин, что неудивительно, отрицал всякое вмешательство в президентскую кампанию в США. Российские источники уверяют, что Трамп "принял" опровержение своего собеседника; американские источники утверждают, что Трамп сохранил свои подозрения, сообщает автор статьи.

"Посредством этой встречи российский президент преследовал одну цель - подтвердить статус России как мировой державы наравне с США. Сам факт того, что она произошла, уже являлся маленьким успехом, усиленным продолжительностью переговоров (два часа пятнадцать минут вместо запланированного получаса). Американский президент принимает свой диалог с Москвой всерьез", - комментирует Верне.

"От этих переговоров не ожидалось чего-то существенного. Обе стороны снова подтвердили накануне саммита G20 непримиримые позиции по большинству вопросов повестки дня. Тем не менее, дабы подчеркнуть добрую атмосферу встречи, оба лидера государства объявили о режиме прекращения огня на юго-западе Сирии, в районе Дераа, - указывает журналист. - Это знак доброй воли с обеих сторон, поскольку бомбардировка сирийской авиабазы американскими ракетами 7 апреля после использования газа против гражданского населения силами Башара Асада внесла напряженность в отношения".

По поводу Украины, Путин и Трамп договорились о том, что США внесут свой вклад в исполнение Минских соглашений. По Северной Корее, которая протестировала баллистическую ракету, способную доставить ядерную боеголовку на расстояние, достаточное для достижения американской территории на Аляске, каждый из президентов остался на своей позиции, говорится в статье.

"В конечном счете, разногласия и сохранение пусть даже ужесточенных санкций против России абсолютно неважны, - считает Верне. - Главное было сформулировано официальным представителем Владимира Путина Дмитрием Песковым: "Этот американо-российский диалог, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане решения массы конфликтов и проблем". Похоже, уже далеки те времена, когда на саммите G20 в 2014 в австралийском Брисбене российский президент поспешно покинул мероприятие, оскорбленный бойкотом со стороны своих коллег. В Гамбурге, в статусе "специального приглашенного" Ангелы Меркель, он вновь в полной мере обрел свое место незаменимого партнера в решении проблем, созданию которых нередко он сам способствовал".