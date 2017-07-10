"Путин посмотрел в глаза Трампу и солгал. Мы говорим с Россией на свой страх и риск"

"Перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным на G20 спекуляции в СМИ достигли истерических масштабов", - пишет на страницах The Telegraph Джон Болтон, бывший посол США в ООН. "На что это будет похоже, на встречу Рейгана и Горбачева в Рейкьявике в 1986-м или на встречу Чемберлена с Гитлером в Мюнхене в 1938-м?"

"Конечно, она была ни на что не похожа, - пишет Болтон. - Прежде всего, это была встреча лидеров, примеривающихся друг к другу". Она была особенно важна для Трампа, учитывая обвинения его оппонентов (бездоказательные на данный момент), что его избирательная кампания состояла в сговоре с Россией с целью повлиять на выборы 2016 года.

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, сообщил после встречи, что Трамп начал ее с выражения "обеспокоенности американцев" по поводу вмешательства России в выборы. "Если Трамп широко говорил о беспокойстве американцев, значит, он задал правильный тон", - считает Болтон.

"Но есть и более важный результат: Трамп получил опыт общения с Путиным, когда тот лгал, глядя ему в глаза и отрицая российское вмешательство в выборы", - пишет автор. Болтон считает, что это должно стать "очень полезным уроком" для Трампа и "тревожным предупреждением по поводу того, какое значение Москва придает честности". "О чем бы ни шла речь, о вмешательстве в выборы, распространении ядерного оружия, контроле над вооружениями или Ближнем Востоке, переговоры с сегодняшней Россией приходится вести на свой страх и риск", - указывает автор.