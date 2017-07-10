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10 июля 2017 г.
10 июля 2017 г.

Петер Исиг | Die Welt

Президент Объединения баварской экономики: "Россия нужна нам как партнер"

Президент Объединения баварской экономики (Vbw) Альфред Гаффаль высказался за отмену санкций против России в интервью немецкой газете Die Welt.

"Мы должны вернуться к разумным отношениям с Россией", - заявил Гаффаль. По его словам, санкции "не устранили конфликт между Россией и Украиной, но при этом серьезно усложнили политические отношения".

"6,5 тыс. немецких и 1,8 тыс. баварских компаний в России серьезно пострадали от санкций, но все же остались там. Поэтому сейчас самое время отменить санкции", - подчеркнул глава Vbw.

Евросоюз, сказал Гаффаль, придерживается другого мнения лишь потому, что "за санкции выступают восточноевропейские страны". "Я же убежден, что мы нуждаемся в России как в политическом и в экономическом партнере, - заявил он. - Нельзя не замечать, что это касается, в частности, импорта энергоносителей. В этой отрасли у Германии нет окончательной концепции, которая бы помогла избежать ошибочных инвестиций и гарантировала бы их безопасность".

Источник: Die Welt


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