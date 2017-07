10 июля 2017 г. Джоби Уоррик | The Washington Post В чем секрет успеха Кима? Некоторые эксперты слышат российские отголоски в достижениях его ракетной программы "За четыре месяца до испытания ракеты, состоявшегося 4 июля, Северная Корея предложила миру редкую возможность увидеть ознакомительную техническую версию своего последнего ракетного двигателя - того, который, как сообщается, может доставить ядерные боеголовки в американские города. В видеосюжете, вышедшем в эфир государственного телевидения, была показана машина со множеством трубок и отверстий, форма которой показалась некоторым американским экспертам знакомой: в ней определенно было что-то советское", - сообщает Джоби Уоррик в The Washington Post. "Это потрясло меня, - сказал Майкл Эллеман, эксперт по ракетным вооружениям Международного института стратегических исследований, заметивший бросающееся в глаза сходство между двигателем, испытанным Северной Кореей в марте, и двигателем, который часто встречался ему в России в конце холодной войны. - Казалось, это появилось ниоткуда". "После напряженных исследований Эллеман, бывший консультант Пентагона, и другие специалисты сообщили, что обнаружили в северокорейском ракетном двигателе множество конструктивных особенностей, перекликающихся с советской "рабочей лошадкой" 1960-х под названием РД-250, - говорится в статье. - Нет никаких свидетельств получения Пхеньяном чертежей российских ракетных двигателей, и эксперты спорят, получал ли он их. Однако обнаружение сходных черт снова привлекло внимание к вопросу, который преследует американских аналитиков как минимум последние два года: как Северная Корея смогла добиться удивительно быстрого продвижения своей ракетной программы, несмотря на экономические санкции и почти всеобщий запрет на экспорт военных технологий в это бедное коммунистическое государство?". "Многие оружейные эксперты говорят, что поразительная демонстрация Северной Кореей своих ракетных умений - отражение того, что страна все лучше овладевает оружейными технологиями, а также ожесточенной решимости ее лидера войти в ядерный клуб. Однако другие видят в этом новые свидетельства необычайно важной роли иностранцев, в том числе российских ученых, много лет назад предоставивших Северной Корее проекты и ноу-хау, а также китайских продавцов, поставляющих электронику, необходимую для современных систем управления ракетами", - передает Уоррик. "Была ли решающей роль посторонних в состоявшемся во вторник запуске межконтинентальной баллистической ракеты, общественности неизвестно. Однако свидетельства, полученные из видеозаписи испытания двигателя в марте, соблазнительны, а также тревожны, по словам аналитиков. Хотя понятно, что ранее Северная Корея получила проекты советских ракет, новые откровения наводят на мысль о возможной передаче оружейных тайн, которая до сих пор оставалась незамеченной", - говорится в статье. "Это означало бы, что у Северной Кореи была более широкая закупочная сеть в бывшем Советском Союзе, чем мы думали, - сказал Эллеман, наблюдавший за демонтажем российских и украинских ракет советской эпохи 20 лет назад. - Я бы прежде всего спросил: "Что еще у них есть?". Автор статьи рассказывает о задержании в аэропорту Шереметьево-2 60 российских ученых-ракетчиков, готовившихся сесть на самолет до Северной Кореи в 1992 году, вместе с семьями. На допросе они показали, что были наняты для оказания помощи в строительстве современного ракетного флота для Северной Кореи. "Десятки других ученых проделывали этот путь в 1990-х, беря с собой десятилетия опыта, а также запчасти и чертежи. Это было начало проходившего под влиянием России ренессанса северокорейского ракетного арсенала, который до тех пор состоял в основном из устаревших "Скадов", частично приобретенных на черном рынке", - говорится в статье. "Российское правительство настаивает, что не имеет отношения к передаче ракетных секретов Северной Корее. Однако советские проекты стали образцами для серии баллистических ракет средней дальности, которые строились и испытывались в этой стране в последние два десятилетия, обрастая дополнительными конструктивными характеристиками и возможностями, добавленными новым поколением ученых, которые вербовались из лучших учебных заведений страны", - пишет Уоррик. Источник: The Washington Post