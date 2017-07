10 июля 2017 г. Лиз Слай | The Washington Post Новое перемирие в Сирии - одна из первых проверок дружбы Трампа с Путиным Началась первая попытка администрации Трампа сотрудничать с Россией в урегулировании международного кризиса, полагает The Washington Post. "На юго-западе Сирии вступило в силу перемирие, и, по-видимому, оно повсеместно соблюдается", - поясняет журналистка Лиз Слай. "Перемирие - знак, что США молчаливо согласились с более широким российским планом по прекращению насилия через создание ряда зон деэскалации в разных областях Сирии. Эти зоны должны находиться под покровительством региональных государств или международных держав, обладающих влиянием в каждой области. Попытка консолидировать сходную зону деэскалации на севере, сообща с Турцией, уже привела к определенному ослаблению насилия", - говорится в статье. Иран не участвует в соглашении о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. "Есть опасения, что Иран, наряду с сирийским правительством, примет меры для срыва соглашения, которое может сильно усилить влияние США в этой части Сирии", - говорится в статье. Газета сообщает: "Остается проработать еще много деталей, в том числе механизм принуждения к перемирию. По словам высокопоставленного официального лица США, пожелавшего остаться анонимным, ожидается, что в конце концов в этом районе будет развернута российская военная полиция. Но неясно, согласится ли Израиль с присутствием российских правоприменителей у своей границы, так как есть опасения, что Россия не сможет или не захочет сдерживать в этом секторе экспансию Ирана и его союзников, как сообщила израильская газета Haaretz". "Еще больше сомнений вызывает вопрос о том, обладает ли Россия достаточным влиянием на сирийское правительство и Иран, чтобы убедить их соблюдать перемирие", - пишет издание. "Если соглашение будет осуществлено в полной мере, оно создаст помехи осуществлению цели Ирана - выгораживанию зоны влияния у израильской и иорданской границ - и цели Асада, который намерен восстановить свой контроль над всей Сирией", - пересказывает автор слова эксперта Файсала Итани (Atlantic Council, Вашингтон). Источник: The Washington Post