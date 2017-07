10 июля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Путин - не друг Америке "В ближайшие недели мы выясним, как Владимир Путин оценил Дональда Трампа в ходе их первой встречи один на один в пятницу, но обращение команды Трампа после встречи к заявлениям в духе Обамы о сотрудничестве и общих американо-российских целях является плохим признаком", - пишет редакция The Wall Street Journal. "Госсекретарь Рекс Тиллерсон часто прибегает к заявлениям в духе Джона Керри, как в случае, когда он попытался разрекламировать новое согласованное Россией и США перемирие в одном районе Сирии", - говорится в статье. "Я бы сказал, что, в целом, наши цели совершенно одинаковы", - заявил Тиллерсон. "Одинаковые цели? - комментирует издание. - Русские хотят помочь своему сателлиту Башару Асаду вернуть всю Сирию, сохранив при этом военные базы. Если речь сейчас идет о более масштабном прекращении огня, то только потому, что, по их мнению, это может послужить целям Асада". Кроме того, в воскресенье Трамп написал в Twitter: "Мы с Путиным обсудили вопрос о создании подразделения кибербезопасности, защищенного от взломов, чтобы хакерство на выборах и многие другие негативные вещи были под контролем". Без сомнения, Путин, человек из КГБ, был бы рад взглянуть на киберсекреты Америки, и не стоит рассчитывать на то, что какой-либо из этих секретов будет "под контролем", а тем более, "защищенным от взломов", пишут авторы статьи. "Конгресс может здесь сыграть поддерживающую роль, продвинув законопроект, ужесточающий санкции против России за вмешательство в выборы", - полагает издание. "Белый дом возражает, что этот законопроект лишает Трампа свободы по вопросу смягчения санкций в одностороннем порядке. Но эту свободу действий нельзя предоставлять, пока Трамп и Тиллерсон не продемонстрируют понимание того, что Путин не является другом Америки", - заключают журналисты. Источник: The Wall Street Journal