Богатство и успех заложены в ДНК: наличие правильных генов определяет, как сложится жизнь человека

"Успех может быть заложен в наших ДНК, согласно новому исследованию, - передают Тим Коллинз и Виктория Аллен в Daily Mail. - Ученые выяснили, что движение вверх по социальной лестнице отчасти запрограммировано в наших генах. Они могут сделать нас птицами высокого полета или помочь нам хорошо зарабатывать".

"Исследования более 20 тыс. человек в Великобритании, США и Новой Зеландии показали, что люди с определенными генетическими вариациями зарабатывают больше денег, добиваются бόльших успехов в карьере и дальше продвигаются в образовании, - говорится в статье. - Независимо от классового происхождения, их гены могут помочь им быть успешнее по жизни, чем были их родители".

"Это исследование придает вес теории, что природа в большей степени, чем воспитание, определяет, насколько больших успехов добиваются люди", - указывают авторы.

"Команда исследователей из Школы медицины Университета Дьюка в Дареме, Северная Каролина, провели общегеномное исследование ассоциаций (GWAS) на материале более 20 тыс. человек из Великобритании, Новой Зеландии и Соединенных Штатов, за которыми следили с детства и до взрослого возраста", - говорится в статье.

"В ходе GWAS исследователи искали тысячи крошечных изменений в генетическом коде людей, ранее соотнесенных с успехом в школе, - сообщают авторы. - Что неудивительно, они обнаружили, что мужчины и женщины с "образовательными генами" - или высоким полигенным баллом - лучше учились".

"Но те же гены помогают некоторым людям двигаться вверх по социальной лестнице", - говорится в статье.

"Люди с высоким полигенным баллом добивались бόльших успехов в образовании и карьере, а также обеспечивали себе более высокий доход, по сравнению со своими родителями, братьями и сестрами, независимо от того, к какому классу в их детстве принадлежала их семья, - сообщают авторы. - Из пары братьев или сестер бόльших успехов добивались те из них, у кого выше полигенный балл".

"Авторы утверждают, что наши гены объясняют всего 4% различий в том, как мы продвигаемся по социальной лестнице", - говорится в статье.