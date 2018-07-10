Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
10 июля 2018 г.
10 июля 2018 г.

Александра Томпсон | Daily Mail

Сексуальная зависимость - это расстройство психики, объявила ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сексуальную зависимость психическим расстройством", - сообщает Daily Mail.

"Так называемое компульсивное расстройство сексуального поведения определяется как неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую не получают никакого удовольствия от интимной близости, говорится в докладе ВОЗ", - передает газета.

Для постановки диагноза пациенты должны не менее полугода страдать от нарушения и испытывать существенные переживания из-за своей зависимости, уточняется в статье.

По данным доктора Валери Вун из Королевского колледжа психиатров, в Великобритании сексуальной зависимостью страдают 2-4% населения. В США - 3-6%. Она прокомментировала: "Это поведение, как правило, скрывается как постыдное, и сексуально зависимые люди зачастую не заявляют о себе. Внесение в список ВОЗ - это отличный шаг для пациентов, поскольку это позволяет им осознать, что они сталкиваются с проблемой. Это выводит сексуальную зависимость из тени, и они могут обратиться за помощью в ее лечении".

Источник: Daily Mail


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               