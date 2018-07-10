Бывший советник Путина тайно инвестировал в американскую энергетическую компанию, которую хвалил Трамп

"Бывший глава администрации Владимира Путина тайно инвестировал в американскую энергетическую компанию, которую похвалил Дональд Трамп за создание рабочих мест для американцев", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг.

Александр Волошин - который был главой администрации Бориса Ельцина, а затем Путина (до 2003 года) - имеет долю в хьюстонской компании American Ethane, недавно подписавшей многомиллиардное экспортное соглашение с Китаем, о чем он умалчивал, сообщает газета.

"В ноябре 2017 года под руководством Трампа был подписан ряд торговых соглашений с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Одно из крупнейших - сделка на 26 млрд долларов по поставкам сжиженного этана в Китай, заключенная между частной компанией American Ethane и крупным китайским конгломератом", - говорится в статье.

Президент позаботился об "американском процветании и торговле" в рамках сделок, которые создадут "тысячи рабочих мест в Америке", заявил Белый дом.

На самом деле главные бенефициары поддержанной Трампом сделки живут и работают в Москве, сообщает Гардинг, и одним из них является Волошин.

"Несмотря на то, что Волошин променял государственное управление на бизнес, он остается влиятельной фигурой в российской политике. В число его западных контактов входят банкиры, ученые, журналисты и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который консультирует Белый дом Трампа по России", - говорится в статье.

Расследование в отношении деловых интересов Волошина в США провела научно-исследовательская группа Dossier Center совместно с The Guardian, уточняет автор.

Как показывает расследование, группа богатых россиян была заинтересована инвестировать в "сланцевую революцию" в Америке. В их число входили Михаил Юрьев, бывший депутат Госдумы, Андрей Кунатбаев и Константин Николаев. После двух неудачных попыток бурения россияне решили переключиться со сланца на этан - побочный продукт фрекинга, сообщает Гардинг.

"Первоначальная доля Волошина была скромной: он вложил 1,25 млн долларов. Взамен он получил 2,5% акций новой компании и место в совете директоров в качестве "независимого директора". Теперь его доля потенциально может составлять десятки миллионов долларов", - говорится в статье.

Автор отмечает, что Волошин привлек к этим инвестициям и Романа Абрамовича.

"Соглашение было подписано, но через несколько недель Путин присоединил Крым. Планы объявить об участии Абрамовича были отложены. Позже Абрамович отказался от своей доли в American Ethane, поскольку администрация Обамы ввела санкции против крупнейших российских олигархов и деловой климат резко охладился", - говорится в статье.

"Леонид Невзлин, российско-израильский бизнесмен, чью нефтяную компанию ЮКОС (так в оригинале. - Прим. ред.) экспроприировал Кремль, заявил, что соглашение было "продуктивным" для московских инвесторов", - пишет Гардинг.

"Проделав путь в Китай через Америку, вы защищаете себя от текущих и потенциальных санкций [против России], - сказал Невзлин. - Российские инвестиции в Китай являются незащищенными. Но китайцы ведут себя по-джентльменски по отношению к американцам. Поэтому риски оправданы".