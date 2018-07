10 июля 2018 г. Люк Гардинг | The Guardian Бывший советник Путина тайно инвестировал в американскую энергетическую компанию, которую хвалил Трамп "Бывший глава администрации Владимира Путина тайно инвестировал в американскую энергетическую компанию, которую похвалил Дональд Трамп за создание рабочих мест для американцев", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг. Александр Волошин - который был главой администрации Бориса Ельцина, а затем Путина (до 2003 года) - имеет долю в хьюстонской компании American Ethane, недавно подписавшей многомиллиардное экспортное соглашение с Китаем, о чем он умалчивал, сообщает газета. "В ноябре 2017 года под руководством Трампа был подписан ряд торговых соглашений с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Одно из крупнейших - сделка на 26 млрд долларов по поставкам сжиженного этана в Китай, заключенная между частной компанией American Ethane и крупным китайским конгломератом", - говорится в статье. Президент позаботился об "американском процветании и торговле" в рамках сделок, которые создадут "тысячи рабочих мест в Америке", заявил Белый дом. На самом деле главные бенефициары поддержанной Трампом сделки живут и работают в Москве, сообщает Гардинг, и одним из них является Волошин. "Несмотря на то, что Волошин променял государственное управление на бизнес, он остается влиятельной фигурой в российской политике. В число его западных контактов входят банкиры, ученые, журналисты и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который консультирует Белый дом Трампа по России", - говорится в статье. Расследование в отношении деловых интересов Волошина в США провела научно-исследовательская группа Dossier Center совместно с The Guardian, уточняет автор. Как показывает расследование, группа богатых россиян была заинтересована инвестировать в "сланцевую революцию" в Америке. В их число входили Михаил Юрьев, бывший депутат Госдумы, Андрей Кунатбаев и Константин Николаев. После двух неудачных попыток бурения россияне решили переключиться со сланца на этан - побочный продукт фрекинга, сообщает Гардинг. "Первоначальная доля Волошина была скромной: он вложил 1,25 млн долларов. Взамен он получил 2,5% акций новой компании и место в совете директоров в качестве "независимого директора". Теперь его доля потенциально может составлять десятки миллионов долларов", - говорится в статье. Автор отмечает, что Волошин привлек к этим инвестициям и Романа Абрамовича. "Соглашение было подписано, но через несколько недель Путин присоединил Крым. Планы объявить об участии Абрамовича были отложены. Позже Абрамович отказался от своей доли в American Ethane, поскольку администрация Обамы ввела санкции против крупнейших российских олигархов и деловой климат резко охладился", - говорится в статье. "Леонид Невзлин, российско-израильский бизнесмен, чью нефтяную компанию ЮКОС (так в оригинале. - Прим. ред.) экспроприировал Кремль, заявил, что соглашение было "продуктивным" для московских инвесторов", - пишет Гардинг. "Проделав путь в Китай через Америку, вы защищаете себя от текущих и потенциальных санкций [против России], - сказал Невзлин. - Российские инвестиции в Китай являются незащищенными. Но китайцы ведут себя по-джентльменски по отношению к американцам. Поэтому риски оправданы". Источник: The Guardian