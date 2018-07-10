Оружие, уран, нефть - как Москва стремится к власти в Африке

После Китая в Африке давно обосновалась Россия. Заключать сделки по оружию Москве не мешают даже введенные ООН эмбарго, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

В конце марта во время военного парада перед приходящим в упадок дворцом Беренго в Центральноафриканской республике проехали совершенно новые танки "Урал", пишет журналист. При этом ни глава государства Фостен-Аршанж Туадера, чья страна находится под эмбарго на поставки оружия, ни Россия, осуществляющая поставки вооружения, не получали разрешения на поставку танков Т-72.

Президента Туадеру, которому даже запрещено иметь собственных вооруженных телохранителей, защищают руандские и российские охранники. Россия также занимается здесь обучением специального подразделения с участием московских военных инструкторов. Кроме того, сообщается, что Россия добилась от ООН в порядке исключения разрешения на поставку ручного огнестрельного оружия, автоматов и гранатометов для президента ЦАР, который в школе изучал русский язык, передает журналист.

Российская оборонная промышленность направляет в Африку 13% своего экспорта. Помимо вооружения, интерес для Москвы представляют добыча урана, золотые прииски, нефть, газ, а также крупные промышленные проекты, так как в развитых странах Москва вряд ли найдет заказчиков для своих машин и оборудования, отмечает Брюггманн.

Бедной финансами Африке Кремль помогает и с помощью банков, подконтрольных государству. ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, а также Росэксимбанк финансируют в Африке газопроводы и другие объекты инфраструктуры.

В Африке активен и российский концерн Росатом, который хочет построить в Уганде атомную электростанцию и добыть в Африке еще больше урана, чем на родине, говорится в статье.

Об африканском золоте заботится прежде всего олигарх Евгений Пригожин, известный в Москве как "повар Путина", продолжает автор. Его компания "М Инвест" имеет лицензии на добычу золота в Судане и ЦАР. Безопасность при этом обеспечивается его знаменитой "Группой Вагнера", печально известной благодаря операциям в Крыму, на востоке Украины, в Ливии и Сирии.

Во многих районах Африки задействована и регулярная российская армия: будь то Конго, Южный Судан или Дарфур - Россия активно участвует во всех операциях "голубых касок" ООН, сообщает автор.

По словам Ронака Гопальдаса, директора южноафриканской консалтинговой компании Signal Risk, российское присутствие в Африке - это "жесткая силовая политика, осуществляемая в первую очередь с помощью военного участия в комбинации с энергетической дипломатией", передает Брюггманн.