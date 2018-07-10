Как женщины становятся заложницами мифа о девственной плеве

Девственная плева - символ целомудрия, невинности и чести. Биологический инструмент власти и всего лишь лоскут кожи. Миф о гимене, девственной плеве, занимает людей на протяжении нескольких поколений и, кажется, переживает свое возрождение в Германии, пишет журналистка Huffington Post Deutschland Сюзанне Клайбер.

Логика мифа заключается в следующем: кровь во время первой брачной ночи приравнивается к порядочности женщины. Нет крови - значит, это женщина легкого поведения, которую презирают, отвергают, а в крайних случаях и убивают для восстановления честного имени семьи, пишет журналистка.

Некоторые социальные работники и врачи в Германии все чаще сообщают о женщинах, которые полны паники из-за того, что выходят замуж не девственницами, женщинах, которые вставляют в вагину упаковки с искусственной кровью и "зашиваются" за сотни евро, делая операцию по восстановлению девственной плевы, говорится в статье.

По словам терапевта из Кельна Сюзан Багдах, организующей мастер-классы о сексуальном самоопределении для девушек и женщин, тема девственности имеет огромное значение для парней и девушек и в последние годы становится все более актуальной.

"Кажется, потребность в верности, как у девушек, так и у парней, стала больше, чем раньше, - говорит Багдах. - Возможно, это связано с тем, что в современном обществе много неопределенности. Возможно, это форма протеста против поколения хиппи родителей. Может быть, играет роль то, что встречаются люди разного происхождения".

Миграция, судя по опыту Багдах, не является причиной роста популярности темы девственности, однако, например, в Швейцарской организации по защите гендерных прав Terre des Femmes видят такую взаимосвязь. Так, по данным консультационного центра Pro Familia в Берлине, за консультациями на тему девственности обращаются прежде всего девушки из семей, принадлежащих ко второму поколению иммигрантов.

По данным издания, тема девственности интересует преимущественно женщин, происходящих из мусульманской культурной среды или имеющих турецкие корни.

Насколько часто в Германии проводятся операции по восстановлению девственной плевы, неизвестно. Операция не покрывается медицинской страховкой и поэтому не учитывается в статистике страховых компаний, поясняет Клайбер. Однако, по словам гинеколога Робинсона Феррары, по поводу восстановления девственности к нему сейчас обращаются почти каждую неделю, что "почти вдвое больше, чем пару месяцев назад", передает издание.

В одной из частных клиник Мюнхена с 1995 года было проведено 3500 подобных операций, то есть более 150 в год.

Врачи частной практики, по словам Феррары, предлагают провести операцию за пару сотен евро. Однако многие клиники требуют за такое медицинское вмешательство больше 1000 евро, в Мюнхене некоторые пациентки платят и 2200 евро за восстановление девственности.

При этом операции являются спорными, отмечает журналистка. "Если серьезно подойти к вопросу, можно сказать, что каждая операция поддерживает роковой миф и несправедливое мнение о том, что мужчина не может жениться на "использованной" женщине", - считает эксперт Феррара. Организация Terre des Femmes призывает к тому, чтобы такие операции проводились только в случае "экстремального психологического давления", испытываемого пациентками.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг компания Virgina Care продает девственность за 53,50 евро - "сделанную в Германии" и халяльную. Клиентки могут заказать через интернет "искусственную девственную плеву", которая, по информации производителя, представляет собой капсулу из целлюлозы, наполненную порошком из бычьей крови. Женщины должны ввести ее во влагалище за некоторое время до секса. Целлюлоза растворяется, а порошок во время секса смешивается с вагинальными выделениями.

По словам пресс-секретаря Virgina Care, компания продает все больше капсул с кровью, потому что тема девственности является популярной. В компании предполагают, что спрос на девственность в европейских странах связан с прибытием мигрантов из мусульманских стран - продукция, по данным компании, чаще всего направлялась женщинам с мусульманскими именами.

Фальсификация девственности лучше операции или гнева семьи, однако подобные методы лишь подкармливают ненасытный миф о девственной плеве, отмечает Клайбер. Разорвать этот замкнутый круг из давления, страха и лжи можно лишь с помощью просвещения.

"Мы видим, что неосведомленность в вопросах, касающихся гимена, велика по всей Германии. Чтобы устранить этот миф, нам необходимо больше просвещения в школах", - цитирует журналистка мнение Мирьи Бёмеке из организации Terre des Femmes.