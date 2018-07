10 июля 2018 г. Обзор прессы | Inopressa "Начальник переживет": английские фанаты скупают билеты в Россию Русские не привыкли видеть столько иностранцев, пишут СМИ о ЧМ по футболу. Этнически разнообразные толпы болельщиков принесли на улицы российских городов новые языки, музыку и танцевальные движения. В посольствах растет число заявлений о браке. На матч с Хорватией в Москву приедут до десяти тысяч английских болельщиков, однако среди них не будет представителей королевской семьи или британского правительства. Ожидается, что на матч с Хорватией в Москву приедут до десяти тысяч английских болельщиков, сообщает The Guardian. "Вероятно, Англии следует поблагодарить вратаря Хорватии Даниэля Субашича за сравнительную доступность наименее дорогих билетов после того, как в субботу его команда одержала победу над Россией. Полуфинал Англия-Россия вызвал бы огромный интерес у местных фанатов, а билеты почти наверняка были бы на вес золота", - отмечает издание. Среди тех, кто накануне отправился в Россию, были такие, кто решил поехать спонтанно, не сообщив начальству, пишет The Times. 49-летний Дэнни Симпсон понял, что после победы Англии над Швецией он обязан лететь в Россию. "Мне пришлось выехать сегодня из дома в два часа ночи, чтобы добраться до Хитроу, - рассказал он. - Я просто написал одной женщине на работе и сказал: "Запиши на меня недельный отпуск". Я не знаю, что скажет мой начальник. Он переживет". Спрос так велик, что British Airways на пять рейсов туда-обратно определила более крупные самолеты Boeing 777. "На вчерашние рейсы были доступны только места в бизнес-классе за 1,5 тыс. фунтов, - говорится в статье. - Другие фанаты сложились и зафрахтовали частный самолет, невзирая на стоимость в 5 тыс. фунтов с каждого на девятиместном воздушном судне". Между тем в правительстве Британии исключили вероятность того, что кто-то из министров или принц Уильям поедет в Россию, даже если Англия дойдет до финала. Источник в Уайтхолле сообщил The Times: "Было бы совершенно неправильно, если бы в сложившихся обстоятельствах кто-либо из правительственных министров или членов королевской семьи отправился в Россию, независимо от того, будет ли Англия в финале чемпионата мира или нет". Аксель, 25-летний мексиканец, никогда раньше не был в России. "Я боялся, что у меня будут проблемы из-за моей темной кожи. Но было здорово. Я не чувствую, что я в России", - рассказал он The Washington Post. "Иностранцы добрые, - сказала его подруга, московская студентка Катя. - Не то что наши мужчины". Во время чемпионата мира Россию наводнили почти три миллиона гостей из-за рубежа, пишет издание. Российские операторы мобильной связи зафиксировали, что приложение Tinder стало использоваться в 11 раз чаще, а некоторые посольства, особенно тунисское, разбираются с заявлениями о браке. "Этнически разнообразные толпы футбольных болельщиков принесли на улицы Москвы новые языки, музыку и танцевальные движения, они устраивают небывалые вечеринки на открытом воздухе и добавляют к жаркому летнему воздуху толику спонтанности и эйфории. Русские не привыкли видеть так много иностранцев из стольких стран, особенно у себя, - отмечает журналистка Эми Феррис-Ротман. - Но за безумной смесью гормонов и алкоголя скрывается глубокое любопытство к внешнему миру, который три недели назад с шумом прибыл к россиянам на порог, неотфильтрованный и свободный от оков политики". Общение россиянок с иностранцами вызвало град оскорблений со стороны российских мужчин, как в интернете, так и в СМИ. По словам 25-летней москвички Марии, отчасти именно женоненавистническая реакция россиян привлекла ее к учителю из Египта Моси, с которым она познакомилась в метро по дороге на матч. "Он не пьет, что мне нравится. У меня есть возможность практиковать английский. И он меня уважает", - рассказала она. Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко тем временем удивляется, почему чемпионат мира по футболу обошел стороной Краснодар - "возможно, самый помешанный на футболе город России". Журналист описывает "просторный и ухоженный парк в средиземноморском стиле вокруг не менее впечатляющего стадиона "Краснодар", открытого в 2016 году, который освещающий строительство арен сайт StadiumDB назвал "феррари среди футбольных стадионов". Местные жители, передает Нечепуренко, указывают на запруженные дороги Краснодара как на причину того, что город остался за бортом. По словам других, чемпионат мира, возможно, позволил бы построить новые магистрали и облегчить проблему с дорожным движением. "Но они также по секрету сообщают, что есть, возможно, более очевидное объяснение, которое власти не готовы раскрыть: стадион в Краснодаре, возможно, слишком затмевает другие новые объекты. Кроме того, исключив Краснодар, государству пришлось строить еще один стадион и тратить больше бюджетных средств", - пишет The New York Times.