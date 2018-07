10 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Когда саммиты Трампа Запад сочтет "успешными"? В преддверии саммита НАТО с участием президента США и встречи Трампа с Путиным дипломаты, военные и аналитики пытаются повлиять на непредсказуемого хозяина Белого дома. Эвелин Фаркас по пунктам предлагает повестку, генерал Ширреф предостерегает, что Путин жаждет "отлучить Америку от защиты Европы" и это будет "пробоина ниже ватерлинии", Мадлен Олбрайт обращает внимание, что с Путиным надо держать ухо востро: он "очень умен и дисциплинирован". "Вопреки насущным интересам США, наших союзников и международного порядка президент Трамп встретится с Владимиром Путиным 16 июля", - пишет в журнале Time Эвелин Фаркас, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии. Фаркас рекомендует Трампу сделать следующее. "Во-первых, он должен поставить перед Путиным ультиматум: если российское правительство продолжит вмешиваться в демократический порядок США посредством хакерства, соцсетей, денег, подкупа или каких-либо других новоизобретенных средств, США усилят существующие санкции против России "до предела", - пишет автор. "Затем президент должен проинформировать своего коллегу, что США и коалиция из 68 стран, сражающаяся с ИГИЛ* в Восточной Сирии, не уйдет, пока не будет введен план переходного периода, предусматривающий уход в отставку диктатора Башара Асада", - советует Фаркас. "В идеальном случае Трамп должен бы защищать принцип нерушимости границ", - продолжает Фаркас, имея в виду, что президент США должен поднять вопрос о суверенитете Украины, Грузии и Молдавии. "Последние новости о смерти британки также должны стоять на повестке дня", - считает Фаркас. Трамп может согласиться с Кремлем, подчеркнув опасность вновь начинающейся гонки ядерных вооружений, полагает Фаркас. Президент также должен согласиться с обеспокоенностью Москвы в отношении военного баланса между Россией и США и наращивания стратегических ядерных сил Китая. "Если президент Трамп не сможет установить эти четкие ограничения для Кремля и все, что он cделает, - это фамильярно похлопает Путина по плечу, встревожит наших европейских союзников и устроит международный спектакль, то можно ожидать, что Кремль будет испытывать решимость НАТО и США и впредь", - прогнозирует Фаркас. Официальные лица из Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ накануне президентских выборов в США и вскоре после них призывали американских коллег пойти на сделку с Россией - "обменять Украину на Сирию", сообщает The New Yorker. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид на неофициальной встрече незадолго до выборов сказал давнему американскому посреднику, "что Владимир Путин может быть заинтересован в урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций, введенных в ответ на действия России на Украине", передает журналист Адам Энтус. По словам бывших и действующих американских официальных лиц, чиновники из Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ неоднократно призывали американских коллег подумать над снятием санкций в обмен на помощь Путина в выводе из Сирии иранских сил. Израильские чиновники лоббировали восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой вскоре после победы Трампа. После вступления Трампа в должность министры иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ на неофициальном ужине в марте 2017 года снова подняли эту тему. "Их месседж был таков: "Почему бы нам не снять с России украинские санкции в обмен на то, чтобы русские выдавили Иран из Сирии", - рассказал один из присутствующих. Момент тогда оказался неудачным из-за политической обстановки, "но в преддверии хельсинкского саммита Трамп начал выступать с заявлениями, которые наводят на мысль о том, что он все же может быть открыт для сделки с Путиным", пишет автор. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и еще 15 бывших министров иностранных дел со всего мира призывают Трампа укрепить портящиеся отношения с западными союзниками и не игнорировать угрозу со стороны путинской России, сообщает корреспондент Politico. В письме, направленном Трампу в понедельник, ветераны дипломатии отдают должное идее Трампа подстегнуть страны НАТО к повышению расходов на оборону. Однако "само существование письма подчеркивает глубину беспокойства из-за Трампа" накануне его встречи с Путиным, отмечается в статье. "Я уже очень давно не видела такой озабоченности из-за того, что происходит, и попыток понять, какую позицию занимают США", - поделилась Олбрайт. Подписавшие письмо признают, что сотрудничество между Россией и США было бы ценным по таким вопросам, как Сирия. "Однако улучшение отношений с Россией не самоцель", - приводит Politico цитату из письма. "Россия предпринимает усилия, чтобы ослабить влияние США и вызвать раскол между ними и их союзниками в Европе". "Действия России в Крыму и на востоке Украины нарушили суверенитет Украины и международное право. Ее вмешательство в выборы по всему миру подрывает доверие к демократии. Игнорировать эти действия или принимать их было бы серьезной ошибкой, побуждающей к дальнейшей агрессии и нестабильности", - заявили бывшие министры. Олбрайт особенно настороженно относится к Путину, который, по-видимому, наслаждается разногласиями между США и Европой, говорится в статье. "Я сталкивалась с ним, он очень умен и дисциплинирован. Президент Трамп должен соблюдать большую осторожность, потому что он имеет дело с бывшим сотрудником КГБ, который очень неплохо играет со слабыми картами на руках", - сказала Олбрайт. Бывший заместитель ВГК ОВС НАТО генерал Ричард Ширреф указывает на страницах The Times, что при наличии малейшего сомнения, придет ли Америка на помощь атакованному члену НАТО, в натовской доктрине коллективной обороны появится "пробоина ниже ватерлинии". Поэтому "нам следует тревожиться, что Белый дом занят президентом, который поставил этот тезис под вопрос и, кажется, полон решимости испортить отношения с ближайшими союзниками на Западе", говорится в статье. Военачальник утверждает, что "Путин стремится нейтрализовать или, еще лучше, разрушить НАТО и отлучить Америку от защиты Европы". "Вспомните его призыв устроить "новую Ялту" как "самый подходящий способ обеспечить безопасность Европы" - призыв, от которого наши соседи в Восточной и Центральной Европе похолодели. Они помнят, чем для них обернулась старая Ялтинская конференция с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта в 1945 году", - говорится в статье. "Диалог с Россией жизненно необходим, так что встречу в Хельсинки следует приветствовать. Однако диалог не может быть без условий. Он должен быть основан на принятии международных законов и суверенных прав соседей России жить так, как они хотят, без вмешательств извне. Эти требования к постоянному члену СБ ООН нельзя назвать неразумными", - указывает Ширреф. "Наконец, Трамп должен также помнить, что НАТО по-прежнему дает нам средства выстоять перед лицом стратегических проблем нашего века", - резюмирует автор. Предстоящий саммит НАТО в Брюсселе станет для Европы танцем на действующем вулкане, считает обозреватель Die Welt Томас Штраубхаар. Американский президент никогда не скрывал, какую роль для него играет НАТО - очень маленькую, если не сказать, что вообще никакую, пишет журналист. "Хуже бельма на глазу для него всегда было то, что Европа является иждивенцем США в сфере политики безопасности и слишком мало тратит на собственную оборону", - отмечает Штраубхаар. Неравномерное распределение расходов между членами НАТО подтверждает и актуальный годовой отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (Sipri): в 2017 году расходы на оборону США составили 519 млрд евро, а Западной Европы - 208 млрд евро. При этом преимуществами противоракетного щита НАТО, без сомнения, в первую очередь пользуется Европа, подчеркивает журналист. "Во время холодной войны у США имелись собственные конкретные геополитические интересы в защите Европы от коммунистической агрессии, - продолжает Штраубхаар. - Однако с момента распада СССР кое-что изменилось. Трампу интересны власть и экономическая конкуренция, а не политические идеологии и соревнование экономических систем". "Конфликт на Украине он считает внутриевропейской проблемой. Поэтому Трампа на замучает совесть, если он "покажет где раки зимуют" европейским партнерам по НАТО. То, что сразу после саммита НАТО Трамп встретится 16 июля в Хельсинки с Владимиром Путиным, является для Европы не провокацией, а угрозой", - уверен журналист. Трамп больше не видит в лице России опасности для американских силовых интересов, что подтверждает отчет Sipri. Расходы России на армию падают. В 2017 году Россия направила на оборону 56,4 млрд евро, что соответствует 4,3% от ВВП и эквивалентно 392 евро на душу населения, говорится в статье. Единственным противником в эпохальном соревновании за власть, доминирование и господство для США давно является только Китай, продолжает Штраубхаар. В геополитическом соревновании между "Америка прежде всего" и "сделано в Китае" Россия остается важным локальным фактором силы, а Европа уходит на второй план. Европе, по мнению Штраубхаара, следует заняться разработкой плана Б. "В первую очередь это касается совместной европейской армии - не в качестве замены, а в качестве дополнения к НАТО, к которому США все больше теряют интерес", - заключает журналист. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.