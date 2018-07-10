Розовое вино: обман века

Расследование выявило, что миллионы бутылок и пакетов с испанским розовым вином были проданы под французскими этикетками, пишут журналисты Le Parisien Орели Лебель и Матье Пеллоли.

"Начиная с 2015 года мы стали получать тревожные сигналы о продаже испанского вина под французскими этикетками, - поясняет Александр Шевалье, руководитель отдела Генеральной дирекции по конкуренции, потреблению и пресечению злоупотреблений (DGCCRF). - Тогда мы начали расследование на всех уровнях отрасли, от производителей до импортеров, включая владельцев ресторанов и дистрибьюторов". Результаты этого расследования, осуществленного в 2016 и 2017 году, приводят в изумление, указывают журналисты.

Каждое пятое учреждение (22%), посещенное инспекторами в 2016 году, - импортеры, рестораны, дистрибьюторы, наклейщики этикеток - продемонстрировало более или менее серьезные нарушения, начиная с фальшивых этикеток на бутылках с полным признанием французской принадлежности, говорится в статье.

У четырех крупных торговцев французским вином было обнаружено около двух миллионов фальшивых бутылок французского розового вина, сообщают авторы. Это мошенничество осуществлялось путем разлива испанского бочечного вина в бутылки, где на этикетках присутствовало указание "Вино из Франции" или охраняемое географическое указание (indication géographique protégée - IGP), передают журналисты.

Как объяснить этот обман? Все упирается в вопрос о деньгах. В 2016 году испанское бочечное вино продавалось по цене 0,34 евро за литр, в то время как его французский аналог - по цене от 0,75 до 0,90 евро за литр, поясняют авторы статьи.

Если потребитель совершенно бессилен перед лицом подобных надувательств, то он тоже может стать жертвой весьма сомнительного способа упаковки, наталкивающего на мысль, что розовое вино происходит из Франции. Красивая фотография деревенской колокольни, французский флаг - этого оказывается достаточно для невнимательного или неопытного покупателя, чтобы попасться и вложиться в испанское вино, о происхождении которого очень мелкими буквами указано под ручкой пакета, описывают журналисты.

Естественно, все это вызвало возмущение французских виноделов, поставленных в крайне невыгодное положение таким обманом и мошенничеством, говорится в статье. "Винодельческая отрасль предоставляет сотни тысяч рабочих мест и экспортирует признанные французские секреты мастерства, - уточняет заместитель министра экономики Дельфин Жени-Стефан. - Таким образом, речь идет о защите не только наших потребителей, но и добросовестных компаний, которые принимают участие в экономическом развитии различных районов".

Со стороны DGCCRF были отданы соответствующие распоряжения о начале судебных процессов и уголовного судопроизводства против введения в заблуждение, сообщают авторы статьи.