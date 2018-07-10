Долгосрочные плюсы мундиаля для экономики - это миф

При приближении финала ЧМ по футболу Liberation попыталась выяснить истинные последствия победы в чемпионате. Интервью с Пьером Рондо, экспертом в экономике спорта, записал журналист Сами Муафик.

Ни для кого не сюрприз, что цели и задачи ЧМ выходят далеко за рамки спортивного аспекта. Доказательством тому служит то, что Эммануэль Макрон будет присутствовать на полуфинальном матче "голубых" в России, говорится в статье.

"Часто говорят об экономическом "буме" для страны-победительницы ЧМ, это миф или реальность?" - спросил журналист.

"Долговременных экономических последствий не бывает. Такие феномены индивидуализированы. На микроэкономическом уровне победа на ЧМ все-таки представляет собой экономический "бум". Прежде всего, для телеканалов посредством рекламных доходов. Если Франция выйдет в финал, можно ожидать от 20 до 25 миллионов телезрителей, что приведет к огромным рекламным поступлениям. Телеканал TF1 окажется в большом выигрыше, показывая финал", - ответил Рондо.

"Другой выигравшей стороной станет Федерация футбола Франции", - продолжил он.

"А в долгосрочной перспективе?" - спросил журналист.

"В национальном масштабе вера в то, что возможно положительное воздействие на экономику в долгосрочной перспективе, - это миф. Но когда повышается уровень счастья - а это факт, футбольный подвиг усиливает счастье, - это, к сожалению, не повышает покупательную способность домохозяйств. В экономике принято говорить, что "тот, кто счастлив, будет потреблять" и что потребление поддержит экономический рост. В реальности же покупательная способность не повышается", - пояснил эксперт.

"А с точки зрения политической каковы возможные последствия?" - поинтересовался интервьюер.

"С политической точки зрения, Макрон может подстегнуть свой рейтинг, как это произошло с Шираком в победном 1998 году, но во Франции, как и везде в других местах, очень скоро жизнь снова одерживает верх. Можно даже вообразить, что Макрон отложил объявление плана по бедности с тем, чтобы "маневрировать" на волне общей эйфории, которая последует за победой "голубых" в России, но это всего лишь гипотеза", - с улыбкой сказал собеседник издания.

"Что касается экономических последствий для страны-организатора ЧМ, то здесь много других параметров. Надо понимать, что основной источник доходов для страны-организатора ЧМ - это туризм. Туристический наплыв, создаваемый организацией состязаний, влечет за собой существенный доход для страны, тем более что спортивный турист способен потратить больше денег, чем культурный турист", - поясняет Рондо.

"ЧМ -2018 в России окажется рентабельным?" - спросил журналист.

"Россия во многих аспектах напоминает Южную Африку в 2010 году. Обе страны не имели развитых инфраструктур. И вдруг обе оказались вынуждены произвести массированные инвестиции. Южная Африка потратила около 4,9 млрд долларов, это прорва. Россия потратила 11 млрд долларов. Это огромные расходы, если сравнить их с Францией 1998 года, которая потратила эквивалент 360 млн евро", - ответил эксперт.

"Обе эти страны не привыкли принимать события такого рода, а значит, у них недостаточно инфраструктур. Необходимо все построить и реконструировать, организационные издержки баснословные, однако оставшиеся после ЧМ сооружения оказываются заброшенными", - считает Рондо.

"Что касается создания рабочих мест, это зависит от страны, - полагает экономист. - Организация Евро-2016 не позволила улучшить ситуацию с созданием рабочих мест во Франции".