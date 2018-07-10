Бывшие дипломаты предостерегают Трампа накануне саммита НАТО и встречи с Путиным

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и еще 15 бывших министров иностранных дел со всего мира призывают Трампа укрепить портящиеся отношения с западными союзниками и предупреждают, что игнорировать угрозу со стороны путинской России было бы серьезной ошибкой, сообщает в Politico Нахаль Туси.

В письме, направленном Трампу в понедельник, ветераны дипломатии при этом заявляют, что ему следует отдать должное за подстегивание стран НАТО к повышению расходов на оборону. Бывшие министры из таких стран, как Великобритания, Новая Зеландия и Болгария, высказали свое мнение накануне саммита НАТО и встречи президента США с президентом России. Само существование письма подчеркивает глубину беспокойства из-за Трампа, отмечается в статье.

Мадлен Олбрайт рассказала изданию, что настроение в Европе представляет собой "одновременно страх и замешательство". "Я уже очень давно не видела такой озабоченности из-за того, что происходит, и попыток понять, какую позицию занимают США", - поделилась Олбрайт. По ее словам, особенно острое беспокойство вызвано поведением Трампа на саммите "большой семерки" в прошлом месяце, на котором он унижал лидеров Канады и Германии.

Подписавшие письмо признают, что сотрудничество между Россией и США было бы ценным по ряду вопросов, в том числе по войне в Сирии. "Однако улучшение отношений с Россией не самоцель, а средство достижения более широких дипломатических целей, - приводит Politico цитату из письма. - Как ясно указано в стратегии по национальной безопасности авторства вашей администрации, Россия предпринимает усилия, чтобы ослабить влияние США и вызвать раскол между ними и их союзниками в Европе".

"Действия России в Крыму и на востоке Украины нарушили суверенитет Украины и международное право. Ее вмешательство в выборы по всему миру подрывает доверие к демократии. Игнорировать эти действия или принимать их было бы серьезной ошибкой, побуждающей к дальнейшей агрессии и нестабильности", - заявили бывшие министры.

Олбрайт особенно настороженно относится к Путину, который, по-видимому, наслаждается разногласиями между США и Европой, говорится в статье. "Я сталкивалась с ним, он очень умен и дисциплинирован. Президент Трамп должен соблюдать большую осторожность, потому что он имеет дело с бывшим сотрудником КГБ, который очень неплохо играет со слабыми картами на руках", - сказала Олбрайт.