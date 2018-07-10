Как Трамп может провести действительно успешный саммит с Путиным

"Вопреки насущным интересам США, наших союзников и международного порядка президент Трамп встретится с Владимиром Путиным 16 июля", - пишет в журнале Time Эвелин Фаркас, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

Фаркас пишет: "Принимая во внимание интересы США, для успешного проведения саммита Трамп должен сделать следующее".

"Во-первых, он должен поставить перед Путиным ультиматум, сообщив ему, что, если российское правительство продолжит вмешиваться в демократический порядок США посредством хакерства, соцсетей, денег, подкупа или каких-либо других новоизобретенных средств, США усилят существующие санкции против России "до предела", сделав их сродни санкциям против Северной Кореи и Ирана. Правительству США также целесообразно рассмотреть возможность дополнительных пропорциональных ответов", - рассуждает автор.

"Затем президент должен проинформировать своего коллегу, что США и коалиция из 68 стран, сражающаяся с ИГИЛ* в Восточной Сирии, не уйдет, пока не будет введен план переходного периода, предусматривающий уход в отставку диктатора Башара Асада", - рекомендует Фаркас.

"В идеальном случае Трамп должен бы защищать принцип нерушимости границ", - пишет Фаркас, имея в виду, что президент США должен поднять вопрос о суверенитете Украины, Грузии и Молдавии. "Пока российские войска не будут выведены - по меньшей мере, с Украины - санкции не только должны быть сохранены, но со временем ужесточены", - говорится в статье.

"Последние новости о смерти британки также должны стоять на повестке дня", - считает Фаркас. "Президент Трамп должен вновь напомнить о международном протесте против примерно 16 покушений и убийств оппонентов Кремля в Великобритании и других зарубежных странах, скорее всего, включая смерть Михаила Лесина в Вашингтоне в 2015 году", - говорится в статье.

"Тогда президент Трамп с некоторым облегчением мог бы воспользоваться возможностью согласиться с Кремлем, подчеркнув опасность вновь начинающейся гонки ядерных вооружений", - отмечает Фаркас. По ее мнению, это отчасти связано с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и российской военной доктриной, в которую в 2010 году был добавлен принцип применения ядерного оружия первыми.

"Президент также должен согласиться с обеспокоенностью Москвы в отношении военного баланса между Россией и США и наращивания стратегических ядерных сил Китая. Ему стоило бы призвать к проведению двусторонних и многосторонних переговоров на высшем уровне по этим вопросам", - полагает автор статьи.

"Если президент Трамп не сможет установить эти четкие ограничения для Кремля и все, что он cделает, - это фамильярно похлопает Путина по плечу, встревожит наших европейских союзников и устроит международный спектакль, то можно ожидать, что Кремль будет испытывать решимость НАТО и США и впредь", - прогнозирует Фаркас.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.