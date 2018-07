10 июля 2018 г. Редакция | The Times Путинские провокации "В высшей степени вероятно, что отщепенческий режим Владимира Путина разрешил произошедшую в марте в Солсбери атаку с применением нервно-паралитического вещества. Через четыре месяца после покушения на жизнь бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская гражданка лежит мертвая. Даже в самой щадящей интерпретации, Кремль постоянно мешает узнать обстоятельства химической атаки в мирное время и на британской почве, а также насмехается над нами. Он должен немедленно сказать, что ему известно", - негодует редакция британской газеты The Times. "Хотя заключение спецслужб по поводу атаки в Солсбери засекречено, ясно, что наше правительство не сомневается в его надежности. Режим Путина отказался участвовать в самых базовых миссиях по установлению фактов. Правительство Мэй попыталось договориться с Россией о независимой верификации Организацией по запрещению химического оружия. Вместо этого Кремль настаивал на проведении собственного расследования, как будто таковое - проведенное государством, поддерживающим химатаки президента Асада в Сирии - может вызвать хоть какое-то доверие", - говорится в статье. "Россия цинично применила ужасное оружие в ограниченной форме, полагая, что ее отнекивания правдоподобны, а дипломатическая позиция неуязвима. Так как наше правительство в раздрае, Великобритании нужен хитрый дипломатический ответ. Это будет трудно, но у западного альянса есть институты коллективной обороны, и они существуют, чтобы помогать", - указывают журналисты. Источник: The Times