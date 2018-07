10 июля 2018 г. Ричард Ширреф | The Times Трамп играет на руку Путину, ослабляя НАТО Бывший заместитель ВГК ОВС НАТО генерал Ричард Ширреф указывает на страницах The Times, что при наличии малейшего сомнения, придет ли Америка на помощь атакованному члену НАТО, в натовской доктрине коллективной обороны появится "пробоина ниже ватерлинии". "Поэтому во времена, когда Запад столкнулся с самой большой угрозой со стороны России со времен опаснейших кризисов холодной войны, нам следует тревожиться, что Белый дом занят президентом, который поставил этот тезис под вопрос и, кажется, полон решимости испортить отношения с ближайшими союзниками на Западе", - говорится в статье. Военачальник утверждает, что "Путин стремится нейтрализовать или, еще лучше, разрушить НАТО и отлучить Америку от защиты Европы". "Почему? Это дало бы ему полную свободу действий в Европе. Вспомните его призыв устроить "новую Ялту" как "самый подходящий способ обеспечить безопасность Европы" - призыв, от которого наши соседи в Восточной и Центральной Европе похолодели. Они помнят, чем для них обернулась старая Ялтинская конференция с участием Сталина, Черчилля и Рузвельта в 1945 году", - говорится в статье. "Диалог с Россией жизненно необходим, так что встречу в Хельсинки следует приветствовать. Однако диалог не может быть без условий. Он должен быть основан на принятии международных законов и суверенных прав соседей России жить так, как они хотят, без вмешательств извне. Эти требования к постоянному члену Совета Безопасности ООН нельзя назвать неразумными", - указывает Ширреф. "Наконец, Трамп должен также помнить, что НАТО по-прежнему дает нам средства выстоять перед лицом стратегических проблем нашего века, потому что объединяет усилия 29 стран, каждая из которых, включая даже Америку, без этого альянса была бы слабее в военном или политическом отношении (или и в том и в другом)", - резюмирует автор. Источник: The Times