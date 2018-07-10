В G2-доктрине Трампа больше нет места Европе

Предстоящий саммит НАТО в Брюсселе станет для Европы танцем на действующем вулкане, считает журналист немецкого издания Die Welt Томас Штраубхаар.

Трамп легко может поджечь "уже давно тлеющий фитиль трансатлантической бочки с порохом", пишет автор. Американский президент никогда не скрывал, какую роль для него играет НАТО - очень маленькую, если не сказать, что вообще никакую, пишет журналист. "Хуже бельма на глазу для него всегда было то, что Европа является иждивенцем США в сфере политики безопасности и слишком мало тратит на собственную оборону", - отмечает Штраубхаар.

Неравномерное распределение расходов между членами НАТО подтверждает и актуальный годовой отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (Sipri): в 2017 году расходы на оборону достигли в США 519 млрд евро, в Западной Европе - 208 млрд евро. Европа по всем критериям тратит на безопасность меньше денег, чем США. При этом преимуществами противоракетного щита НАТО, расходы на который оплачивают и жители США, без сомнения, в первую очередь пользуется Европа, подчеркивает журналист.

"Во время холодной войны у США имелись собственные конкретные геополитические интересы в защите Европы от коммунистической агрессии, - продолжает Штраубхаар. - Однако с момента распада СССР кое-что изменилось, и здесь Европе не стоит строить ни малейших иллюзий. Дональду Трампу интересны власть и экономическая конкуренция, а не политические идеологии и соревнование экономических систем".

"Конфликт на Украине он считает внутриевропейской проблемой. Поэтому Трампа на замучает совесть, если он "покажет где раки зимуют" европейским партнерам по НАТО. То, что сразу после саммита НАТО Трамп встретится 16 июля в Хельсинки с Владимиром Путиным, является для Европы не провокацией, а угрозой", - уверен журналист.

Трамп больше не видит в лице России опасности для американских силовых интересов, что подтверждает отчет Sipri. Расходы России на армию падают - в этом, вероятно, больше виноват экономический кризис в России, чем военно-стратегические причины. В 2017 году расходы России на оборону составили 56,4 млрд евро, что соответствует 4,3% от ВВП и эквивалентно 392 евро на душу населения, говорится в статье.

Единственным противником в эпохальном соревновании за власть, доминирование и господство для США давно является только Китай, продолжает Штраубхаар. Китай занял второе место по объему расходов на оборону, и за последние 10 лет реальные военные расходы Китая увеличились более чем в два раза.

В геополитическом соревновании между "Америка прежде всего" и "сделано в Китае" Россия остается важным локальным фактором силы, а Европа уходит на второй план, полагает автор.

Европе, по мнению Штраубхаара, следует заняться разработкой плана Б - если и не увеличивать расходы на свою оборону, то, по крайней мере, более эффективно и с минимальными затратами добиться реализации того, над чем уже идет работа. В первую очередь это касается совместной европейской армии - не в качестве замены, а в качестве дополнения к НАТО, к которому США все больше теряют интерес, заключает журналист.