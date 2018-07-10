Анна Наринская: "Женщины во время ЧМ просто веселятся"

Во время ЧМ российские женщины и иностранные фанаты становятся ближе друг к другу. Это совсем не нравится российским мужчинам, пишет на страницах немецкого издания Die Zeit Фабиан Шелер. Журналист побеседовал с Анной Наринской, писательницей, журналисткой и литературным критиком, о феминизме в России.

"Для российской действительности сейчас происходит что-то неслыханное: женщины просто веселятся", - сказала собеседница издания.

"Российские мужчины, кажется, не воодушевлены", - заметил Шелер.

"Потому что женщины рвут с одной русской традицией: с образом сильного мужчины и покорной женщины, которая ждет указаний своего хозяина, - считает Наринская. - Женщины, которые на этом ЧМ просто делают то, что хотят, наносят ущерб этому глубоко сидящему представлению о распределении ролей".

По мнению писательницы, существуют две причины ненависти, которую россиянки вызывают своим поведением на ЧМ: "С одной стороны, после распада СССР образовалась брешь в идеологии. Спустя годы относительной свободы при Ленине правила по-новому были написаны после Второй мировой войны в "Моральном кодексе строителя коммунизма". Сексуальная свобода исчезла, как и многое другое. В первые годы правления Путина Православной церкви каким-то образом удалось проскользнуть в идеологический вакуум и взять на себя главенство в формировании общественного мнения. Вторая причина - это пропаганда о Западе. Женщины теперь целуют мужчин, которые против нас".

В СССР многие женщины занимали руководящие должности, однако когда они приходили домой, они должны были готовить и заботиться о детях, это было их обязанностью. Пока на Западе женщины начиная с 1970-х годов боролись за свои права, в СССР сохранялось старое представление о распределении ролей в семье, рассказала Наринская.

"Были ли в России дебаты о #MeToo?" - поинтересовался журналист.

"Были, политика Леонида Слуцкого обвиняли в домогательстве. Однако его поддержал даже женский коллектив Госдумы, - ответила собеседница издания. - То, что женщины должны наравне с мужчинами иметь право на свое "нет", чуждо для русских. Поэтому #MeToo стало лишь еще одним доказательством того, что Запад тронулся умом".

"Если в России женщину назовут феминисткой, то одновременно ее объявят сумасшедшей. У нас, к сожалению, отсутствует популярный, либеральный феминизм. У нас есть несколько интересных философов, поэтесс и деятельниц искусства, поддерживающих феминистские взгляды, однако они слишком радикальны и слишком интеллектуальны для того, чтобы их могли понять многие русские женщины", - отметила писательница.

"Идея счастливой женщины противоречит русской традиции. Женщина слишком свободна, чтобы жить в таком обществе. Доказательством этого тезиса для меня является литература: почитайте, что пишет о женщинах Толстой. Они редко представлены счастливыми", - подчеркнула Наринская.