Почему сегодня женщины чаще видят сны о сексе

"Новое исследование показало: сегодня женщины чаще видят сны о сексе, чем еще 50 лет назад, - сообщает австрийское издание Kurier. - Какую роль в этом играет феминизм?".

"Для нового исследования ученые Фрайбургского университета опросили 2907 человек в возрасте от 16 до 92 лет. Результаты опроса были опубликованы в научном журнале Psychology & Sexuality. Согласно исследованию, женщины в возрасте от 16 до 30 лет сегодня чаще видят сны о сексе, чем еще 50 лет назад. В каждом пятом сне молодых женщин присутствует эротическая составляющая. В аналогичном исследовании, проведенном в 1966 году, лишь менее 4% женщин указывали, что видят чувственные сны", - передает издание.

"В среднем около 18% всех снов опрошенных имели сексуальное содержание. Более молодые участницы опроса в целом видели эротические сны чаще", - говорится в статье.

"Не всякий эротический сон автоматически приятен для того, кто его видит, - отмечает издание. - Например, когда снится секс с шефом. (...) По словам психолога Хильды Бурке, такой сон необязательно означает, что подсознательно мы хотим заняться сексом с начальником. Это может также означать, что в профессиональной жизни мы готовы к чему-то новому, например, к повышению в должности".

"Ученые из команды исследователя сна Михаэля Шредля из Фрайбургского университета предполагают, что рост числа эротических сновидений среди молодых женщин объясняется развитием равноправия. Сегодня, по их словам, женщины более открыты и рассказывают о своих эротических снах с меньшей сдержанностью и чувством стыда".

"Согласно исследованию, проведенному в 2007 году Монреальским университетом, в котором было проанализировано свыше 3,5 тыс. рассказов о снах, частота эротических сновидений у мужчин и женщин составляла около 8%. При этом женщины чаще видели эротические сны о своих текущих или прошлых партнерах, а мужчины чаще видели сны о сексе с несколькими партнерами", - говорится в публикации.

По мнению Марка Блэгроува, профессора психологии из британского Университета Суонси, эротические сны чаще могут видеть люди, испытывающие напряжение в повседневной жизни или столкнувшиеся с проблемами. При этом удовлетворительная сексуальная жизнь, наоборот, не влияет на эротические сновидения. По его словам, лишь 15% сновидений связаны с событиями повседневной жизни, передает Kurier.