Кто такой Джеффри Эпштейн, близкий к Дональду Трампу миллиардер, которого обвиняют в "торговле людьми" и растлении несовершеннолетних?

"Спустя более десяти лет после снисходительного обвинительного приговора, которому способствовал один близкий друг Дональда Трампа, миллиардер Джеффри Эпштейн сегодня рискует получить пожизненное заключение за "торговлю людьми" и растление несовершеннолетних в период с 2002 по 2005 год", - пишет Le Figaro.

"66-летний американский миллиардер Джеффри Эпштейн был арестован в субботу, 6 июля, в аэропорту Нью-Джерси, когда возвращался из Парижа на своем частном самолете", - говорится в статье.

"(...) "Я инвестирую в людей, как в политике, так и в науке. Вот чем я занимаюсь", - как-то сказал Эпштейн. Загадочное определение, в духе "таинственного персонажа в стиле Гэтсби", как шутливо назвал его один близкий знакомый в беседе с New York Magazine", - передает издание.

(...) В интервью журналу New York Magazine в 2002 году будущий американский президент сказал о нем: "Я знаю Джеффа пятнадцать лет. Он отличный парень. С ним очень весело проводить время. Он любит красивых женщин так же сильно, как и я, и многие из них моложе. Без сомнения, Джеффри любит свою социальную жизнь".

"Действительно, Джеффри Эпштейн любит очень молодых женщин. Даже слишком молодых. В 2005 году 14-летняя девушка рассказала полиции, что она подверглась сексуальному насилию со стороны миллиардера в его доме в Палм-Бич, куда ее привели две другие девушки. Затем за это дело взялся начальник местной полиции Джозеф Рекари, обнаруживший еще несколько подобных случаев, от Флориды до Нью-Йорка и Нью-Мексико. В целом, по оценкам Miami Herald, в период с 2001 по 2006 год жертвами Джеффри Эпштейна стали почти 80 девушек", - пишет Le Figaro.

"Очень молодых и нередко уязвимых девушек нанимали для того, чтобы они делали Джеффри "массаж", затем он совершал над ними сексуальное насилие на условиях денежной компенсации, порой доходящей до нескольких тысяч долларов, - говорится в статье. - Некоторые из девушек также использовались как "вербовщицы", например, Кортни Уайльд, которой было 14 лет, когда она встретила Джеффри Эпштейна. "К моим 16-ти годам я привела ему приблизительно 70-80 девушек в возрасте от 14 до 15 лет", - рассказала она одной американской газете.

"(...) Тем не менее, когда, наконец, 30 июня 2008 года началось судебное разбирательство, ни одна из 36 предполагаемых несовершеннолетних жертв, личность которых тогда была установлена, на нем не присутствовала. После вынесения вердикта Джеффри Эпштейн был приговорен к 13 месяцам тюремного заключения за использование услуг десятков несовершеннолетних проституток, в таком обвинении он признал себя виновным. Смешное наказание, с учетом 53-страничного федерального обвинительного акта с подробным описанием его действий, было получено после того, как было достигнуто соглашение после обсуждения приговора с тогдашним окружным прокурором Флориды Александром Акостой, который сейчас является министром труда в администрации Дональда Трампа", - указывает Le Figaro.

"Но в течение многих лет несколько предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна оспаривают эту договоренность. Они считают, что к ним не прислушиваются в нарушение закона о правах жертв. Это касается 30-летней Мишель Ликаты, присутствовавшей в здании суда в понедельник, 8 июля", - говорится в статье.

"Я думаю, что никто не знает правду о действиях Джеффри Эпштейна, - говорила она в прошлом году в интервью Miami Herald. -Он разрушил мою жизнь и жизнь многих девушек. Люди должны знать, что он сделал и почему его не привлекли к ответственности, чтобы такое больше никогда не повторялось".