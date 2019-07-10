Полоса препятствий для оппозиционеров, желающих принять участие в российских выборах

"(...) Вопрос сбора подписей стал знаковым для выборов в Мосгордуму, которые теоретически являются второстепенными, но именно их оппозиция Владимиру Путину рассматривает как свою важнейшую цель. В связи с этим законодательство потребовало, чтобы независимые кандидаты получили право в них участвовать, только если они сумеют заручиться поддержкой 3% избирателей, зарегистрированных в своем округе (раньше требовалось 0,5%), все подписи необходимо собрать за месяц, в разгар лета", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"В избирательном округе на юго-западе Москвы, где Любовь Соболь намеревается бросить вызов власти, ее волонтеры, чтобы получить 4500 драгоценных подписей, неустанно бродили по улицам, стучались в двери квартир. Из 45 избирательных округов российской столицы десятку оппозиционеров не удалось преодолеть это препятствие (...)", - отмечает автор статьи.

"Мы совершили чудо и доказали, что у нас есть моральное и юридическое право быть представленными на этих выборах", - говорит 31-летняя адвокат Любовь Соболь, которая ​ утверждает, что каждая подпись была проверена "десять раз".

"Второй шаг - проверка подписей избирательной комиссией - обещает стать по меньшей мере таким же щекотливым, как и первый. В 2014 году кандидат от оппозиции в этом избирательном округе не смогла собрать нужное количество подписей", - говорится в статье.

"Теперь важен баланс сил, - говорит Соболь. - Власть должна решить, что более рискованно: дать нам участвовать или спровоцировать митинги, если помешать нам сделать это".

"В профиле Любови Соболь есть все, что раздражает Кремль и мэра Москвы Сергея Собянина. Молодой юрист принадлежит к личной гвардии Алексея Навального. В ее активе несколько расследований о коррупции в элитах, одно из которых, по поводу поставок некачественных продуктов в школьные столовые, увеличило ее популярность в столице", - пишет Le Monde.

"В 2016 году, вскоре после того, как она стала критиковать Евгения Пригожина, приближенного к власти и известного своим жестоким реагированием, ее муж подвергся нападению и был отравлен. В последние недели многие из ее волонтеров стали жертвами нападений, их опрыскивали фекалиями или вызывали в полицию на том основании, что они собирали подписи на "федеральной трасcе", - напоминает журналист.

"Проявлением нервозности власти в преддверии 8 сентября (в этот день, помимо различных местных выборов, должны быть избраны восемнадцать губернаторов) является то, что партия "Единая Россия" действует осторожно как никогда. В Москве ни один кандидат не выдвигается под флагом правящей партии, отпугивающей избирателей", - указывает автор статьи.

"У Путина есть свой рейтинг популярности, у Собянина тоже, но "Единая Россия" уже ничего не стоит", -​ ​ говорит Любовь Соболь.

(...) "Формальное отсутствие провластных кандидатов - это неслыханно с 1990 года, когда коммунисты представлялись независимыми кандидатами, - отмечает политолог Валерий Соловей. - Выборы стали угрозой и очень неприятным моментом для власти, столкнувшейся с политическим недовольством в Москве и Санкт-Петербурге и социально-экономическим недовольством в регионах. Год назад четырех губернаторов уже выдворили, несмотря на поддержку Владимира Путина..."

"(...) Напряженность вокруг выборов 8 сентября контрастирует с кажущейся незначительностью подобных выборов. Подконтрольная мэрии Мосгордума превратилась в простую регистрационную палату, - передает Le Monde. - Но избрание оппозиционеров стало бы "бомбой для власти", поясняет Соловей, не говоря уже о дискомфорте из-за нахмуренных взглядов этих вновь прибывших на учреждение, которое в условиях полной непрозрачности управляет бюджетом в более 35 млрд​ евро. (...)"

"Власть собирается мобилизовать свои обычные батальоны пенсионеров и госслужащих, но она теперь в меньшинстве, - утверждает Любовь Соболь. - Единственное, чего они еще не осмеливаются сделать, это отменить выборы..."

"На самом деле, наблюдатели задумываются о том риске, который будет представлять для Кремля запрет, особенно в Москве, всех или части оппозиционных кандидатов, за исключением представителей "системной" оппозиции из рядов коммунистов или националистов ЛДПР", - комментирует Виткин.

"Что бы ни случилось, барьер в 3%, поставленный для того, чтобы отбить у нас охоту, уже оказался ошибкой, - хочет верить Олег Степанов, который координировал сбор подписей для оппозиции в российской столице. - Мы разбудили и мобилизовали тысячи граждан, которым власть теперь должна будет объяснить, что их подпись является ложной, что они ничего не значат в этой стране".