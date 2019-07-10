Надежда Савченко: летчица, прошедшая путь от национальной героини Украины до роли козла отпущения

"Путь летчицы многое говорит не только о ней самой, но и о политической системе Украины", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Сколько раз Надежду Савченко уже оскорбляли или встречали с ликованием, обзывали "фашисткой" или восхищались ею, называя "нашей Надей". Для российской пропаганды она была "машиной для убийства в юбке", на Украине, наоборот, ее чествовали как национальную героиню, - отмечает журналистка Симоне Бруннер. - Но ни на одно определение Савченко не реагирует с таким возмущением, как на вопрос о том, является ли она жертвой. "Я борец, - качает она головой, - а не жертва".

"38-летняя Савченко уже на протяжении 5 лет официально является депутатом украинского парламента, Верховной рады. Однако более половины этого времени она провела в тюрьме. Сначала в России, потом на Украине", - пишет издание.

На парламентских выборах 21 июля ей дают мало шансов. Согласно последним опросам, ее партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" набирает около 0,6% голосов. Однако она намерена бороться. Как обычно.

После того, как в 2016 году Савченко освободили из тюрьмы в России, она вернулась на Украину, но год назад снова произошел неожиданный поворот: власти обвинили Савченко в подготовке теракта в Раде. "Обвинения она отрицает - хотя и сегодня не совсем дистанцируется от своих собственных слов, которые даже были засняты на видео, о том, что нужно осуществить "политический удар" и "физически уничтожить депутатов". "Так уж говорят у нас люди", - говорит она и пожимает плечами. По ее словам, это было намеренной попыткой вызвать замешательство, было сказано не всерьез и, кроме того, согласовано со службами безопасности", - говорится в статье.

Однако украинские власти посчитали иначе, и Савченко провела год в СИЗО. Теперь она борется за возвращение в парламент.

"Случай Савченко является особенно ярким примером того, как быстро гаснут звезды на небосводе украинской политики. Еще несколько лет назад ее рассматривали в качестве возможного президента - а сегодня одно только ее возвращение в Раду было бы сенсацией", - отмечает издание.

"За последние три года она полностью потеряла расположение к себе, - говорит политолог Владимир Фесенко. - Ей восхищались как горячей патриоткой, но потом она стала выступать за примирение с пророссийскими сепаратистами". Савченко, которая то и дело привлекала к себе внимание смутными и неординарными акциями, ездила в оккупированные районы Донбасса, чтобы ускорить, по ее собственным словам, затянувшийся обмен пленными. "Она перестала быть любимицей украинцев с патриотическими убеждениями", - считает Фесенко.

"Неважно, какими в итоге будут результаты выборов в парламент - сдаваться Савченко в любом случае не намерена. "Как в России, так и на Украине я научилась оказывать сопротивление, - говорит она. - Все, что не убивает, делает сильнее", - передает ее слова Der Standard.