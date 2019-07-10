Слишком жарко для людей

"Сильная жара в Индии показывает, что скоро некоторые регионы Земли могут стать непригодными для жизни - исследователи бьют тревогу", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Обычно экстремально высокие температуры доставляют хлопоты жителям Индии в период с марта по июль - и постепенно спадают, как только начинаются муссонные дожди, - пишет журналист Яник Вигет. - Однако в последние годы частота, интенсивность и продолжительность периодов сильной жары существенно возросла: в 2010 году по всей стране была зафиксирована 21 тепловая волна, в 2018 году - уже 484. За этот период из-за жары погибло более 5 тыс. человек".

Этим летом, указывает издание, жертвами жары уже стали более сотни человек. "В городе Чуру, к западу от столицы Дели, столбик термометра поднялся до 50,6 градусов, что почти побило индийский рекорд. В самом Дели, где была зафиксирована температура в 48 градусов, июнь также был жарким как никогда", - говорится в статье.

"Метеорологи предполагают, что ситуация будет ухудшаться и в будущем тепловые волны, вероятно, будут затрагивать не отдельные регионы, а регулярно всю страну. (...) Эксперты Массачусетского технологического института (MIT) бьют тревогу: они подсчитали, что в некоторых регионах Индии жара может стать настолько сильной, что будут достигнуты пределы человеческой выживаемости", - передает издание.

"Пределы выживаемости эксперты определили с помощью так называемой температуры влажного термометра, при измерении которой учитывается температура воздуха и влажность (она ниже температуры, измеряемой обычным способом). Если она достигает 35 градусов, человек не может в достаточной степени охлаждать свой организм с помощью потоотделения. Если человек подвергается воздействию таких условий более 6 часов, он умирает, независимо от его физической формы", - подчеркивает Вигет.

"Исследователи MIT видят два сценария: в первом случае до конца столетия глобальная температура поверхности Земли повысится в среднем на 4,5 градуса, так как количество выбросов продолжит увеличиваться. Во втором случае потеплеет на 2,25 градуса".

"Если сбудется более оптимистичный сценарий, условия жизни для многих людей в этом регионе будут тяжелыми, но не совсем жизнеопасными. При большем увеличении температуры пределы человеческой выживаемости будут достигнуты как на северо-востоке и на востоке Индии, так и в некоторых регионах соседнего государства Бангладеш. Плодородная долина реки Ганг, а также другие регионы Южной Азии, в частности, север Шри-Ланки и восток Пакистана, будут лишь в ограниченной степени пригодны для жизни. (...) Через несколько десятилетий жизнь более миллиарда людей может оказаться в крайней опасности", - сообщает Tages-Anzeiger.