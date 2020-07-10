Во время карантина воры с размахом обокрали пустующие офисы депутатов Европарламента

"Серия краж сеет раздор среди политиков ЕС в Брюсселе. Очевидно, воры проникают в офисы депутатов не снаружи, а имеют в своем распоряжении общий ключ", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Шанс для воришек был историческим, - отмечают авторы статьи. - Пандемия на несколько месяцев превратила Европарламент и весь европейский квартал Брюсселя в город-призрак. (...) Вплоть до начала лета большинство офисов парламента оставались пустыми".

"Воры воспользовались удобным моментом и, очевидно, с размахом обокрали депутатов ЕС. Речь идет о более чем 50 случаях, в которых бесследно исчезли такие ценные вещи, как ноутбуки и планшеты".

"Администрация парламента предпринимает "все, что в ее силах, для того, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду для учреждений парламента и депутатов". Когда появятся первые результаты расследования, остается неясным", - пишет издание.

"Бернд Ланге стал одной из жертв продолжающейся несколько месяцев серии краж. Примерно 10 дней назад средь бела дня из закрытого офиса политика из партии СДПГ из Нижней Саксонии исчез ноутбук".

"Ланге - опытный депутат Европарламента, он много лет руководит комитетом по торговле, но подобное с ним еще никогда не случалось. По его словам, абсолютно очевидно, что в распоряжении воров есть общий ключ, и здесь под подозрение попадают многие в парламенте: служба безопасности, клининговый персонал и рабочие".

"В любом случае воры проникли в офисы не снаружи, и прежде всего поэтому Ланге сильно возмущен. "Возмутительно, что администрация парламента не может взять это под контроль", - ругается депутат СДПГ".

"Возникает вопрос, как вообще ворам удалось вынести множество компьютеров из парламента. Преступники целенаправленно похищали дорогие устройства, говорит Ланге. Поэтому планшеты iPad, дорогие ноутбуки и фотоаппараты больше нельзя оставлять в пустых офисах. Многие депутаты, по словам Ланге, и вовсе берут их с собой на обеденный перерыв".

"В центре критики оказался глава администрации Европарламента: генеральный секретарь Клаус Велле пока не прокомментировал инциденты. "Он отмалчивается", - считает Ланге".

В брюссельских кафе рядом с парламентом серия щекотливых краж - одна из популярных обсуждаемых тем. Однако криминальные события сеют раздор - в том числе и среди самих депутатов.

Некоторые политики ввиду экономических и политических испытаний Европы не воспринимают кражи всерьез. "На самом деле сейчас нам стоит обсуждать другие проблемы Европы, а не украденные в Европарламенте компьютеры", - говорит с заметным раздражением депутат от партии ХДС Андреас Шваб".

Европарламент уже становился жертвой серии краж более десяти лет назад, пишет издание. Тогда воры взломали несколько магазинов на первом этаже здания, после чего были ужесточены меры безопасности.

"После терактов в Брюсселе в 2016 году был перестроен весь вестибюль парламента. С тех пор здание защищено самым строгим образом, однако это, конечно, не имеет значения, когда среди персонала, по-видимому, есть черные овечки, совершающие преступления".

"Служба безопасности парламента до этого была известна своим агрессивным и грубым отношением к тем, кто не является членом парламента. Администрация тем временем пытается смягчить ситуацию. "Работа парламента не была нарушена. Не поступало сообщений о краже, которая нарушила бы работу парламента", - сказал ее представитель".

Начало дебатам о безопасности в Европарламенте положил немецкий депутат Нико Земсротт, у которого похитили два ноутбука. "По его словам, со стороны парламента не поступило помощи, потому что глава службы безопасности, итальянский социал-демократ, является товарищем по партии Давида-Марии Сассоли, назначенного в 2019 году председателем Европарламента. "Он даже ставил ему лайки в Facebook", - сказал Земсротт. Сассоли пока не прокомментировал инциденты".

"(...) Поэтому Земсротт не питает больших надежд. 34-летний политик сделал свои выводы: "Свои ценные вещи мы всегда берем с собой, потому что в парламенте мы однозначно больше не чувствуем себя в безопасности", - передает Handelsblatt.