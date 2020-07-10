Во имя Николая II, последнего царя России, убитого в Екатеринбурге большевиками

"Каждый год 17 июля тысячи паломников - православных прихожан, монархистов, патриотов, в том числе в той или иной степени настроенных экстремистски... - собираются на месте убийства царской семьи и мечтают восстановить величие павшей империи", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"(...) От Ипатьевского дома остались только фотографии. Здание было разрушено в 1977 году по приказу Политбюро и под надзором тогдашнего первого секретаря Свердловской компартии - так назывался Екатеринбург с 1924 по 1991 год - Бориса Ельцина... Советская власть, которая признала это место национальным достоянием в 1974 году, беспокоилась о его привлекательности, особенно у туристов, которые приезжали туда фотографироваться", - говорится в статье.

"(...) Празднования длятся пять дней. Пять дней и пять ночей, которые многие паломники проведут под звездами, некоторые из них в палатках, установленных вокруг Храма-памятника на Крови Во имя Всех святых", построенного на месте Ипатьевского дома"- говорится в статье.

"(...) В маршах паломников участвуют члены Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл". Их лидер, 46-летний Константин Малофеев, является олигархом, очень близким к Православной Церкви. В последние годы он был замешан в нескольких финансовых скандалах, он также активный участник событий на Донбассе и в Крыму, еще он известен своими связями с крайне правыми европейцами, в частности с "Национальным объединением" во Франции. "Мы монархисты, потому что было бы странно любить Россию до 1917 года, не будучи монархистами", - заявил Константин Малофеев газете Le Figaro в декабре 2018 года. "Будущее России принадлежит монархии, которая может быть юридически восстановлена конституционным собранием", - добавил он, отказавшись, однако, указывать, кто может быть будущим монархом.

"Другие российские монархисты, совершающие паломничество в Екатеринбург, принадлежат Движению "За Веру и Отечество", связанному с императорским домом России во главе с Марией Владимировной Романовой (...) "Всего в этих движениях насчитывается несколько тысяч человек, не более, - поясняет Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. По его мнению, "монархисты не имеют реального влияния". Россия является светским государством - хотя "вера в Бога" включена в поправки в Конституцию, только что принятые референдумом 1 июля. "Пока у власти находится Владимир Путин, идея монархизма будет оставаться крайне маргинальной", - считает Роман Лункин. "У нас уже есть своего рода просвещенный абсолютизм", - добавляет он.

"Россияне не слишком высоко оценивают фигуру самодержца, особенно молодое поколение, но они сочувствуют страданиям Николая II как человека. По данным опроса ВЦИОМ в 2018 году, посвященному столетию со дня убийства царской семьи, 60% россиян считают это чудовищным преступлением. Самые пожилые россияне выросли во времена СССР, когда образ царя изображался в негативном плане. Согласно тому же опросу, 43% россиян, особенно старше 45 лет, выражают "сочувствие" убитому государю. С другой стороны, 22% высказались категорически против убийства царской семьи, особенно в возрастной группе 18-24 года", - отмечает автор статьи.

"Николай II довольно хорошо реинтегрирован в национальную память, в том смысле, что подход к нему теперь менее эмоциональный и идеологический, чем в прошлом", - считает Сесиль Весье, профессор славистики в Университете Rennes-II. Она подтверждает, что сегодня принят "разносторонний" подход к этой исторической фигуре. Последний царь "менее идеализирован, чем он был в начале 1990-х годов; его больше не демонизируют - разве что среди коммунистов, как это было в советское время", - говорит она. "Большинство россиян сожалеют об убийстве детей, которое остается моральным пятном; они также знают, что Николай II был не самым компетентным царем, хотя он не заслуживал уготованной ему судьбы", - добавляет она, также отмечая некое безразличие к нему в России, поскольку ностальгия по царю сильнее выражена в диаспоре, особенно во Франции.

"(...) Владимир Путин всегда держался на определенном расстоянии от Николая II, в отличие от экс-премьер-министра (и экс-президента) Дмитрия Медведева, который не скрывает своего восхищения. Российский президент сделал несколько очень критических заявлений, особенно в начале 2000-х годов, осудив "слабость" бывшего царя, в то время как он похвалил других российских государей, которых он считал более сильными, таких как Петр I, Николай I или Александр II и Александр III. Он отметил "ошибки" Николая II, обвинив его в том, что он проиграл русско-японскую войну в 1905 году и что он потерпел серьезные неудачи во время Первой мировой войны", - говорится в публикации.

"(...) Идеология Владимира Путина направлена на то, чтобы объединить "лучшее", что было при империи, при СССР и в современной России, - продолжает Роман Лункин. - Николай II, как слабый глава государства, память о котором напоминает о жестокости советского периода, не укладывается в эти рамки".

"Нынешнее российское государство во многих отношениях является правопреемником советского государства, ответственного за убийство Романовых и многих других жертв", - считает Жанна Кормина, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. "В глубоких и мутных водах истории возможны различные толкования цареубийства", - добавляет специалист по монархическим движениям в России.

"(...) Те, кто почитает семью царя Николая II, довольно критично относятся к власти. По этой причине Русская Православная Церковь (и в частности Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, считающийся близким к Владимиру Путину) не склонна слишком сильно поощрять культ царя", - отмечает историк Роман Лункин.

"(...) Николая II почитают двумя способами: как одного из новых мучеников - это официальная версия, или как искупителя, по образу и подобию Иисуса Христа" - поясняет Жанна Кормина. (...)