Кремль принимает решительные меры против неугодного губернатора

"Чиновник из Хабаровска на Дальнем Востоке России подозревается в причастности к убийствам. Это вызывает подозрения в политическом смысле - в том числе и потому, что в настоящий момент один за другим наносятся удары по мнимым нарушителям спокойствия", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Обвинения чрезвычайны: совместно со своими бывшими бизнес-партнерами, уже арестованными осенью прошлого года, Сергей Фургал якобы замешан в двух убийствах предпринимателей 15-летней давности. Проверяется и причастность к другим преступлениям".

"Фургал - не первый губернатор российского региона, который был арестован во время пребывания в своей должности и столкнулся с серьезными обвинениями, - отмечает журналист Маркус Акерет. - Несколько человек отбывают многолетние тюремные сроки из-за коррупции. Но никогда такого высокопоставленного функционера не обвиняли в убийствах. В то же время Фургал с самого начала был для Кремля бельмом на глазу. Осенью 2018 года в рамках протестного голосования он вытеснил официального, выдвинутого кремлевской партией "Единая Россия" кандидата. В результате Администрация президента, в существенной степени управляющая российской внутренней политикой, стала относиться к бывшему депутату Госдумы Фургалу подчеркнуто недружелюбно. Полномочное представительство президента на Дальнем Востоке было демонстративно перенесено из Хабаровска во Владивосток".

"Когда год спустя партия Фургала, возглавляемые популистом Владимиром Жириновским либерал-демократы, еще и получила большинство в региональном парламенте, расположенный на границе с Китаем регион явно превратился в красную тряпку для быка. Вскоре в окружении Фургала начались обыски и аресты", - пишет издание.

"В Хабаровске, где Фургал пользуется популярностью как "народный губернатор" и где он был относительно успешным, его арест вызвал негодование и протест. Местные наблюдатели не удивлены произошедшим".

"Подозрительным, но отчасти, вероятно, случайным и вызванным промедлениями, связанными с введенными из-за коронавируса ограничениями, кажется учащение жестких действий органов безопасности. В то же время они кажутся реакцией на голосование по Конституции, выигранное Кремлем: тому, кто не слушается, определенно теперь не до смеха".

"В четверг следователи обыскивали квартиры и офисы местного московского политика Юлии Галяминой, движения "Открытая Россия", которое основал павший нефтяной магнат Михаил Ходорковский, и одной из его интернет-платформ. Официально это обосновывалось делопроизводством вокруг концерна Ходорковского "Юкос" 2003 года. Однако более вероятной, чем это кажущееся абсолютно гротескным объяснение, является связь с кампанией против голосования по Конституции, которую проводили пострадавшие. Под прицел юстиции снова попал и Петр Верзилов, акционист и основатель интернет-платформы "Медиазона", - пишет Neue Zürcher Zeitung.