Следует ли воспринимать всерьез иранский ордер на арест Трампа?

"(...) В понедельник, 29 июня, Иран выдал ордер на арест 36 военнослужащих и должностных лиц США, в том числе президента США Дональда Трампа, за их причастность к убийству генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года в Багдаде. Последний был убит в ходе американского удара по Ираку: "По приказу президента американская армия предприняла решительные оборонительные меры для защиты американского личного состава за рубежом, убив Касема Сулеймани", - уточняется в коммюнике Министерства обороны США. В конце июня прокурор Тегерана Али Алкаси Мехр также заявил, что "судебное преследование американского президента будет продолжаться даже после того, как он покинет свой пост", - пишет Slate.fr.

"Такое обращение в международные организации у кого-то может вызвать улыбку, однако на самом деле оно является частью политической стратегии Исламской республики Иран: "Идея состоит в настаивании на том, что Соединенные Штаты ведут себя как "страна-изгой", - поясняет в Twitter Эсфандьяр Батмангелидж, основатель иранской компании Bourse and Bazaar.

"Это показной антиимпериализм", - добавляет Клеман Терм, исследователь в Институте политических исследований в Париже и специалист по Ирану. По его мнению, ордер на арест является символичным средством для восстановления контроля над общественным мнением внутри страны, в то время как режим сталкивается с растущим недоверием со стороны населения: "Тегеран дает чрезмерные обещания. Власти пытаются создать впечатление, что они делают все ради национальных интересов страны, при этом не отказываясь от аятоллы Хомейни, но у населения уже сформировалось сознание, и оно прекрасно понимает, что Хомейни является препятствием для экономического развития", - объясняет исследователь.

"Это уже не первый случай, когда Иран призывает к своей защите международные организации. Так, в 2018 году Тегеран инициировал судебную процедуру против Соединенных Штатов в Международном Суде (МС), чтобы осудить американские санкции, повторно введенные Дональдом Трампом после своего выхода из ядерной сделки. В 2016 году Иран также подал жалобу в МС, чтобы вернуть два миллиарда долларов, замороженных Вашингтоном. Однако, как напоминает Клеман Терм, "Иран не соблюдает некоторые международные конвенции (...) Это притворство".

Тем не менее, Эсфандьяр Батмангхелидж считает, что действия Ирана более продуманны, чем кажется: "Иран следит за международным контекстом и видит, как администрация Трампа подрывает международные соглашения, международные органы и международное право. Вообще-то говоря, международные организации важны для Ирана как державы второго уровня, хотя очевидно, что не ко всем из них он проявляет уважение", - анализирует эксперт.

"(...) Атака на генерала Касема Сулеймани разожгла страхи по поводу возможного конфликта между двумя враждебно настроенными государствами: "Иран способен выдержать лишь определенный уровень конфронтации", - ограничивает возможность конфликта Клеман Терм. "Для информационной войны у Ирана недостаточно исходных данных. Дональд Трамп в данном регионе не так уж изолирован. Никто не хочет прямого столкновения, к тому же его поддерживают основные союзники, такие как Саудовская Аравия", - добавляет исследователь.

"Поэтому Тегеран стремится бросить вызов Соединенным Штатам с помощью других средств, в частности, для того, чтобы подтвердить внутренний революционный и антиимпериалистический дискурс, заложенный в ДНК Исламской Республики: "Иран ведет себя как великая держава, которая критикует и осуждает", - отмечает Клеман Терм. Помимо обращений в международные организации, Иран в мае 2020 года осуществил поставки своих нефтепродуктов в Венесуэлу, которые также направлены на то, чтобы указать на пределы американской политики максимального давления. Венесуэла тоже находится под ударом американских санкций с января 2019 года", - комментирует автор публикации. (...)