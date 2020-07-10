Телесные ощущения от менопаузы также являются культурным явлением, утверждают эксперты

"Приливы жара и перепады настроения не обязательно связаны с прекращением менструации", - пишет Slate.fr.

"Я происхожу не из западной культуры, и поэтому я не знала, что менопауза вызывает депрессию или любое другое психологическое или физическое расстройство", - замечает эфиопский антрополог Ювубдар Бейене в своей книге "От менархе до менопаузы", опубликованной в 1989 году. Ее исследования, проведенные в Мексике на примере сотни представительниц майя, также показали, что большинство этих женщин не жаловались на приливы и что у них не было никакого слова для того, чтобы описать данное телесное проявление", - говорится в статье.

"(...) При осмыслении тела мы не можем просто свести его к биологии. Тело и его проявления всегда являются частью социального контекста", - считает Сесиль Шарлап, автор книги "Фабрика менопаузы"(издательство CNRS, 2019).

"Менопауза является универсальным биологическим явлением - это прекращение репродуктивной функции и менструации - общим для всех женщин, - определяет антрополог и психиатр Даниэль Деланоэ, автор книги "Секс, убеждения и менопауза" (издательство Hachette, 2006). Но другие элементы и связанные с ней симптомы и биологические процессы происходят из социальной конструкции, которая сильно различается в зависимости от времени и культуры".

"(...) Некоторые виды поведения и образа жизни, которые варьируются от одной культуры к другой, могут изменить телесный опыт менопаузы, воздействуя непосредственно на состояние здоровья и, как следствие, на амплитуду определенных биологических признаков климакса. Это то, что канадский антрополог Маргарет Лок называет "местной биологией". "Диета, возраст наступления первой менструации, репродуктивный анамнез, прием оральных контрацептивов или других лекарств, курение - это только самые очевидные факторы - и все они связаны с возрастом наступления менопаузы и, возможно, с соответствующей симптоматикой. Другими словами, важно учитывать влияние культуры на организм на протяжении всей жизни", - пишет она вместе со своими коллегами Мелиссой К. Мелби и Патрицией Кауферт в статье 2005 года.

"(...) В 1990-х годах, напоминает Даниэль Деланоэ, в ходе крупной кампании по продвижению фармацевтических лабораторий по заместительной гормональной терапии менопаузы "малейший прилив жара считался невыносимым". Смена парадигмы произошла десятилетие спустя. В 2002 году "Инициатива по охране здоровья женщин", которая провела три клинических испытания и обсервационное исследование более 100 тыс. женщин в Соединенных Штатах, чтобы оценить эффективность и безопасность назначения эстрогенов в сочетании с прогестинами, прекратила применение "гормональной терапии" из-за нежелательных побочных эффектов (инсульт и рак молочной железы, а также толстой кишки). Пришлось проявлять большую осторожность, и гинекологи тогда начали лечить приливы симптоматически. Результат: "женщины стали уделять меньше внимания приливам", добавляет исследователь в области медицинской антропологии".

"(...) Социолог и специалист по климаксу Сесиль Шарлап сообщает, что комментарии по поводу дискомфорта, вызванного приливами, которые она собирала во время своего исследования, всегда были связаны с потоотделением, покраснением и тем фактом, что "эта потеря контроля происходила в общественных местах", тогда как от начала менструации до менопаузы проявления женского тела в нашем обществе все еще в основном остаются невидимыми. Доказательство того, что "тело всегда заносится в список норм" и что учитывается также "взгляд других людей и действующих телесных норм". Именно поэтому симптоматика, как и вызванный ею дискомфорт, варьируются в зависимости от социального круга, как это продемонстрировал в своих работах Даниэль Деланоэ. Так, у домохозяек среднего или высшего класса, у которых климакс ассоциируется со старостью и потерей женственности, симптомы оказываются более интенсивными. В то время как женщины, которые высоко ценят свою профессиональную идентичность и работают или выходят на пенсию, обращают на это мало внимания", - указывает автор публикации.

"До тех пор, пока женщинам предписывается роль матери или украшения, у них будет создаваться впечатление, что в период менопаузы они теряют всю свою социальную ценность, и они будут воспринимать свое пятидесятилетие как "критический возраст" и поэтому будут сильно страдать от собственной клинической картины, в соответствии со своей генетической предрасположенностью, а также своей "местной биологией". "Менопауза - это привязка к доминированию мужчин, - утверждает антрополог. - Чем жестче доминирование мужчин, тем тяжелее женщина будет переживать менопаузу с точки зрения социального опыта и ценности, приписываемой физическому опыту". Еще один тепловой удар от патриархата, чей пыл следует продолжать охлаждать, как в теле женщины, считающемся дефектным и патологическим, так и в том месте, которое ей отводится в конце периода ее фертильности, если мы хотим, чтобы менопауза проходила все менее и менее болезненно", - резюмирует Дафне Лепортуа.