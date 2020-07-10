Главные факторы смертельного исхода Covid-19

"Исследователи проанализировали данные 17 млн людей в Великобритании, из которых почти 11 тыс. человек скончались от Covid-19. Наряду с возрастом и предшествовавшими заболеваниями были выявлены и другие важные факторы риска", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Ученые проанализировали медицинские данные 17,2 млн взрослых в Великобритании, которые были представлены в электронном виде и анонимизированы для исследования. 10926 человек из них умерли в связи с Covid-19. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature".

"По мнению группы исследователей под руководством Лиама Смита из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Бена Голдакра из Оксфордского университета, риск смерти от коронавируса увеличивают различные факторы. (...) Наиболее важные из них: мужской пол, пожилой возраст, бедность либо низкий социальный статус, различные предшествующие заболевания (в том числе диабет, тяжелая форма астмы и аутоиммунные заболевания), сильно выраженный лишний вес (индекс массы тела выше 35). Также больший риск умереть от коронавируса имеют несветлокожие люди", - говорится в статье.

В исследовании не выявлялись причины, лежащие в основе этих взаимосвязей, отмечает издание.

"Важный посыл этого исследования заключается в том, что в этой стране здоровье людей по-прежнему сильно зависит от социальных факторов, таких как бедность, этническая принадлежность и несправедливость - и Covid-19 не является здесь исключением", - говорит Том Уингфилд из Ливерпульской школы тропической медицины, не участвовавший в исследовании. По его словам, недостаточно лишь идентифицировать эти риски и больше ничего не предпринимать. "Мы должны вместе работать над устранением причин", - требует он, называя среди прочего улучшение доступа к услугам социального характера и здравоохранения, устранение неравенства, расширение страхования на случай болезни и трудовой недееспособности и борьбу с безработицей".

"Несмотря на большой объем данных, исследование не освещает некоторых аспектов: так как оно сфокусировано только на смертельных случаях, в исследовании не содержится информации, например, о риске возможных долгосрочных нарушений, вызванных коронавирусом", - отмечает Der Spiegel.