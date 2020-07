10 июля 2020 г. Бенуа Морен | The Wall Street Journal Застряв дома из-за Covid, французы открывают для себя Францию "Французы осваивают неизвестную территорию: Францию. Каждое лето французские отпускники, обходя стороной свою родину, устремляются в далекие направления, что позволяет Франции, ведущему туристическому направлению мира, становиться площадкой для иностранных туристов, - пишет The Wall Street Journal. Это означает, что миллионы французов никогда не поднимались на Эйфелеву башню; никогда не наслаждались видами с вершины Монблана; никогда не прогуливались в Ницце по усаженной пальмами Английской набережной. (...) "Быть французом - значит жить в раю, населенном людьми, которые думают, что они в аду", - писал однажды французский путешественник Сильвен Тессон. "Однако в связи с тем, что открытие границ по всему миру находится в подвешенном состоянии из-за пандемии коронавируса, французы внезапно обрели Францию, и решили, что пришло время посмотреть, из-за чего весь сыр-бор. Опрос 2000 французских отпускников, опубликованный в прошлом месяце французской консалтинговой компанией Protourisme, показал, что 86% респондентов планируют провести отпуск во Франции этим летом", - сообщает газета. (...) "Молодожены Сабрина и Ромен Герран были вынуждены отказаться от своих планов провести 3 недели медового месяца во Французской Полинезии и вместо этого отправились путешествовать по Франции. Они посетили Альпы и Атлантическое побережье, прежде чем отправиться в Париж, чтобы взобраться на Эйфелеву башню. Прошло более 15 лет с тех пор, как Сабрина, 36-летняя медсестра, или ее муж, 35-летний стюарт, посещали башню в последний раз. "Конечно, это не Таити, - сказала Герран, любуясь пестротой городских цинковых крыш, перемежающихся с колокольнями и куполами. - Но мы смогли закончить нашу поездку на романтической ноте". (...) В этом году Guide du Routard, компания, выпускающая путеводители, попыталась расширить свою коллекцию, продвигая внутренние районы Франции. Новые выпуски посвящены департаменту Сомма, где французские и британские войска схлестнулись с Германией в одном из самых кровавых сражений Первой мировой войны, а также региону Шампань, который больше известен своим игристым вином, чем местами для отдыха. (...)", - сообщает издание. "Туроператоры также меняют тактику. Nomade Aventure, фирма, которая в прошлом году отправила 12 тыс. французских туристов в такие места, как Мадагаскар и Кыргызстан, начала сдавать в аренду фургоны, оборудованные кухнями и двуспальными кроватями, людям, которые хотят совершить поездку по Франции (...)", - говорится в статье. "Викториан Массон, 24-летний студент юридического факультета из Парижа, вспоминает, что "грустил и немного злился", когда пандемия заставила его прервать путешествие по миру. Он (...) обратил свой взор на Францию. В финансовом плане было непросто. Молодежные хостелы, говорит Массон, во Франции в 13 раз дороже, чем в Непале. А один ужин во французском бистро эквивалентен пяти порциям еды в Юго-Восточной Азии. Массон остановил свой выбор на 250-мильной велосипедной поездке вдоль реки Луары - по этому маршруту ежегодно проезжают десятки тысяч путешественников, в том числе много голландских и британских туристов. Массон и трое его друзей запаслись походными принадлежностями, прежде чем отправиться в 10-дневное путешествие по сельской местности с остановками около Шамбора и Шенонсо, величественных замков, возведенных на берегу реки. "Я и не знал о них", - признается Массон. (...) "Необычайно большое количество французских туристов, путешествующих по Франции, не компенсирует отсутствие путешественников из Китая, Америки и России, готовых к большим тратам. Столкнувшись с сокращением количества посетителей, некоторые из самых знаменитых направлений Франции осваивают незнакомую сферу, соревнуясь за клиентопоток", - пишет The Wall Street Journal, приводя в пример Лазурный берег и юго-западный регион Ло-и-Гаронна. (...) "Жан-Габриэль Барон, 26-летний финансовый менеджер Quitoque, компании по доставке продуктов питания, путешествовал по миру в течение полугода в 2015 году и посетил более 50 стран. Но пандемия вынудила его отказаться от планов провести медовый месяц в Бразилии, в густых лесах которой на северо-востоке страны он планировал побывать со своей невестой. Теперь пара планирует провести в Провансе около 10 дней, потягивать вино в Ницце и побродить по средневековым деревням. "Никогда там не бывал, - говорит Барон, выросший в долине Луары. - Я всегда говорил себе, что там слишком много туристов". (...) Источник: The Wall Street Journal