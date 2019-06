10 июня 2019 г. Оливер Кэррол | Independent Скинхеды - вигиланты атакуют хипстеров на московских улицах, чтобы поддерживать "моральные нормы" в России "Местные называют его "ямой". Амфитеатр на Хохловской площади - это жемчужина в короне обновления Москвы. Современное пространство, построенное вокруг фрагмента старой городской стены, является всем, чем обычно столица не является. Это просто, щедро, публично и бесплатно. С момента своего появления в 2017 году это место стало магнитом для самых модных москвичей, где можно собираться и веселиться. Но в прошлую пятницу столичные хипстеры лицом к лицу столкнулись с совершенно другой стороной современной России, - пишет The Independent. - Примерно в 22-00 по местному времени на Хохловскую площадь прибыла группа бритоголовых плотно сложенных и одетых в спортивные костюмы молодых людей. Они делали выговоры гуляющим за употребление алкоголя в общественном месте. Затем вспыхнули драки, полетели бутылки. Почти так же быстро спортсмены достали из карманов перцовые баллончики. Они выпускали перцовый газ по тем, кто оказывал сопротивление, а затем распыляли его вокруг". "(...) Прибывшая полиция арестовала, по крайней мере, одну из жертв, и около десяти пострадавших дали свидетельские показания. Ни один из одетых в спортивные костюмы людей арестован не был, - подчеркивает газета. - Хипстеры, сами того не зная, стали новой мишенью группы вигилантов, выступающих за "здоровый образ жизни" и носящих название "Лев против". По информации издания, эта группа - "детище неонациста по имени Максим Лазутин, и ее название происходит от знака зодиака Лазутина. Ее идея столь же примитивна, сколь и иронична: защищать общественный и нравственный порядок в России, атакуя любого, кого они увидят курящим, пьющим или использующим нецензурные выражения. Их методология и хорошо проработана, и хорошо монетизирована. Группа снимает на видео свои рейды "общественного порядка", которые обычно заканчиваются кулаком и перцовым газом. Затем они публикуют свои видео на YouTube, получая при этом значительный рекламный доход от своих почти 2 млн подписчиков. Группа так или иначе функционирует с 2014 года, но в последние месяцы они активизировали свою деятельность". "В воскресенье The Independent стал случайным свидетелем последнего рейда группы, - говорится в статье. - На этот раз мишенью стало скопление бездомных мужчин и женщин, выпивающих возле Казанского вокзала в центре Москвы. По меньшей мере четыре одетых в спортивные костюмы мужчины со следующим за ними оператором атаковали собравшихся. Сначала мужчины пытались силой отобрать алкоголь. Их жертвы оказали умеренное сопротивление, за чем последовал перцовый спрей, распыляемый прямо в глаза. Двое бездомных кинулись с ответными действиями, используя любое оружие, какое попадалось им под руку - металлический бак, затем бутылки с водкой. Когда, в конце концов, прибыла полиция, она не проявила интереса к аресту нападавших", - указывает издание. "Лев против" - далеко не первый в своем роде проект вигилантов на российских улицах за последние годы, но первый, в котором фигурирует основатель Максим Лазутин, пишет The Independent. В течение нескольких лет "Лазутин сотрудничал с Максимом Марцинкевичем, неонацистом по прозвищу Тесак. Вместе они провели десятки операций-ловушек, заманивая мужчин-геев связью с подростками. Видеоролики, которые Тесак и Лазутин выпускали под лозунгом "антипедофилии", были шокирующими - в том числе, в связи с экстремальным насилием и унижением, которому они подвергали своих жертв". Издание напоминает, что примерно в то время, когда Тесак был арестован на Кубе по обвинению в экстремизме в 2014 году, Лазутин перешел к другой операции - "СтопХам", активисты которого приклеивали на незаконно припаркованные автомобили сложно отдираемые наклейки. Как пишет издание, эта операция имела " связи с Кремлем". "(...) Теперь, как и тогда, есть больше, чем намеки на то, что Лазутин и его коллеги-вигиланты пользуются защитой хотя бы части российского чиновничества, - пишет The Independent. - Против активистов "Льва против" не было предпринято никаких действий, несмотря на доказательства неспровоцированных нападений. Сотрудники полиции даже сопровождали их рейды. По крайней мере, в двух случаях в 2014-2015 годах группа получала государственные субсидии на общую сумму 12 млн. рублей (около 150 тыс. фунтов) для осуществления "социального контроля" за соблюдением российских законов о борьбе с курением, согласно официальным государственным данным. Лазутин отрицает получение этих денег". "The Independent попытался связаться с Лазутиным и членами группы для комментариев по нескольким каналам, но запросы остались без ответа. Бывший член группы Дмитрий Ударов заявил (...), что группа "Лев против" "вышла" из-под контроля. По его словам, одержимость монетизацией доходов от рекламы на YouTube радикализировала их в сторону большего насилия. (...) Первоначально согласившись побеседовать, Ударов также отозвал свое предложение внести свой вклад в эту статью", - говорится в статье. Источник: Independent