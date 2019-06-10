Дело Дельпаля лишь незначительно бросает тень на французские инвестиции в России

"На Петербургском международном экономическом форуме французские предприниматели, похоже, не слишком взволновались по поводу судебных исков против фонда Baring Vostok. По их мнению, несмотря на напряженность, Россия представляет собой огромный потенциал для инвестиций", - пишет журналист LeMonde Николя Рюиссо.

"В составе делегации французских предпринимателей, приехавших на "русский Давос" в эти выходные в Санкт-Петербург, присутствует руководитель CAC 40, который не скрывает некоторой озабоченности: "В России западные инвесторы не всегда сражаются на равных с национальными игроками", - признался он LeMonde.

"Когда в прошлом году один конкурент наметил его компанию в качестве мишени для криминализации коммерческого спора, используя местного прокурора, ему пришлось подняться на очень высокий политический уровень ради того, чтобы Кремль вмешался и решил эту проблему, - передает журналист. - Нынешнее внезапное судебное преследование в Москве, направленное против Baring Vostok, также является "государственным делом", предупреждает он".

"Охлаждая деловой климат в России, предъявление иска в суде за мошенничество против старейшего и наиболее авторитетного частного инвестиционного фонда в стране - с арестом 14 февраля его американского основателя Майкла Калви, его французского финансового директора Филиппа Дельпаля и четырех незападных сотрудников - стало пищей для обсуждения в кулуарах. Тем более, что впервые глава Кремля Владимир Путин публично высказался по этому вопросу", - говорится в статье.

"Пока нет обвинительного приговора, все считаются невиновными", - заявил президент на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, 7 июня. Он настаивал на необходимости ориентироваться на "российское законодательство", которое он считает "прозрачным", и предупредил, что вместе с генеральным прокурором он будет внимательно следить за этими исками", - передает газета.

"Это дело -словно туча, нависшая над форумом и деловым климатом. Но Владимир Путин не может вмешиваться напрямую", - сказал Le Monde один из близких советников главы государства.

"Объяснение не имеет смысла в вертикальной системе путинского режима. Возможно, этим делом он не хочет дезавуировать правоохранительные органы?" - раздраженно говорит один французский бизнесмен. - У нас складывается впечатление, что он не хочет вмешиваться и выносить решение. То, что происходит с Калви и Дельпалем, может случиться с каждым из нас в этой стране... "

"Ни один французский бизнесмен публично не выступил в защиту Филиппа Дельпаля. В то время как Франция, наряду с Германией, входит в число главных инвесторов в России, в Санкт-Петербург приехали несколько руководителей французских компаний, в том числе Патрик Пуянне (Total), Бертран Камю (Suez), Жан-Пьер Кламадье (Engie), Фредерик Удеа (Société Générale), Оливье Шармей (Sanofi)", - говорится в статье.

"Все же было подписано несколько соглашений ограниченного масштаба", - отмечает Рюиссо. "Несмотря на геополитическую напряженность, бизнес-динамика сохраняется. Россия представляет собой огромный инвестиционный потенциал. Дело Baring Vostok нас не пугает", - уверяет Фредерик Даниэль Санчес, президент Fives and Medef International.

"На французско-российской панели форума только посол Сильви Берманн упомянула досье Дельпаля, выразив "непонимание и озабоченность" и напомнив о "важности климата правовой определенности", - отмечает автор статьи. - Во время заседания, закрытого для прессы (но не для газеты Франко-российской торговой палаты), бывший президент Николя Саркози напомнил о том, что "любой француз, кем бы он ни был, не может быть в тюрьме за границей и, если его надо судить, то это должно делаться дома, во Франции".

"В Санкт-Петербурге Саркози встретился с Владимиром Путиным, побеседовал с олигархом Геннадием Тимченко и пообедал с премьер-министром Дмитрием Медведевым (перед его поездкой в Париж, запланированной на конец июня)", - пишет Le Monde.